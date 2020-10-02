從香港看一國兩制的失敗！駐義代表強調：台灣絕不能放棄主權

▲駐義代表李新穎。（圖／駐義代表處臉書）



文／中央社記者黃雅詩羅馬2日專電

義大利專業軍事網路期刊「國防在線」9月30日刊登駐義代表李新穎專訪指出，看到西藏和香港的例子，證明「一國兩制」行不通，台灣不能放棄獨立與自主權。

李新穎在專訪中表示，中國不能指望台灣打開自己的家門投降，自願成為中國的一省。

他表示：「我們是中華民國，我們為自己的歷史、現狀和民主體制自豪，看到西藏和香港的例子，證明了『一國兩制』行不通，台灣不能放棄我們的獨立與自主權」。

李新穎日前應義大利「大西洋委員會」（Comitato Atlantico Italiano）轄下俱樂部邀約，到北義城市波隆那（Bologna）就中華民國國情發表演說，並在會前接受「國防在線」（Difesa Online）專訪。

記者詢問總統蔡英文是否傾向推動獨立，李新穎表示，目前台灣與中國都同意「維持現狀」，兩岸存在兩個政治實體，一個叫中華民國，一個叫中華人民共和國，這是歷史造成的事實，不是台灣的錯。

李新穎強調，政治立場不影響兩岸密切的經貿交流，台灣為中國帶來大量投資與技術輸出，若說中國為全球生產iPhone手機，也要歸功台灣在中國的企業富士康；且每年有大量台灣遊客、留學生到中國，中國沒必要關閉兩岸交流，這違反中國的國家利益。

李新穎說，中國在經貿方面對台灣也很重要，中國是台灣最大的對外輸出市場，中國也從未關閉對台聯繫，兩國都同意維持現狀。

李新穎表示，香港爆發爭取自治、獨立的聲浪，中國仍不能全面關閉香港，因為香港的經貿地位太重要了，北京不能剝奪這種開放產生的成果。

被問到台灣抗疫成果，李新穎說，台灣對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的能力備受世界肯定，目前僅有約500名確診案例，7個死亡案例，確診案例多為境外移入，台灣證明抗疫未必需要封城，可以靠紀律、科技和過去經驗達成。

他說：「台灣很了解中國一向不透明的作風，這也是台灣提早做好抗疫準備的關鍵。」

李新穎表示，世界衛生組織（WHO）忽略通報台灣疫情的重要性，讓台灣只能單獨行動，政府超前部署設置口罩生產線，除滿足內需也能援贈外國，台灣目前已向歐盟捐贈1500萬個口罩，其中有50萬個口罩捐給義大利，且台灣口罩質量俱精，不像「某些捐助國」後來屢被揭露口罩品質有問題。

對於義大利政府關閉對中國直航時將台灣也列入其中，李新穎直言，這完全是出於政治考量，台灣也立刻提出抗議，義大利為防疫而與台灣斷航是錯誤政策。