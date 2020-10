川普拒絕「改變辯論形式」：我上次輕鬆獲勝　為什麼要改變？

▲美國總統川普拒絕改變辯論形式。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合外電報導

美國總統大選首場辯論一片混亂,總統辯論委員會(CPD)表示,將針對剩下2場辯論會的形式做出一些改變,「以確保更有秩序地討論」。但是,川普競選團隊1日回絕了設立新規則的呼聲與要求。川普1日也在推特上表示,「既然我上次輕鬆獲勝,我為什麼要讓辯論委員會改變第二、第三場辯論會的規則?」

Why would I allow the Debate Commission to change the rules for the second and third Debates when I easily won last time?