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川普拒絕「改變辯論形式」：我上次輕鬆獲勝　為什麼要改變？

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▲川普自爆「不禿頭」秘訣。（圖／達志影像／美聯社）▲74歲的川普髮量還是很茂密。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普拒絕改變辯論形式。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統大選首場辯論一片混亂，總統辯論委員會（CPD）表示，將針對剩下2場辯論會的形式做出一些改變，「以確保更有秩序地討論」。但是，川普競選團隊1日回絕了設立新規則的呼聲與要求。川普1日也在推特上表示，「既然我上次輕鬆獲勝，我為什麼要讓辯論委員會改變第二、第三場辯論會的規則？」

根據知情人士說法，目前被列入考慮的改變，包括對於發言時間實施新限制，取代2名候選人自由參與的公開討論環節；此外，也正在考慮是否要賦予主持人「關掉候選人麥克風」的權力，以協助恢復秩序，但一切都仍處於初步討論階段。另外，也有人猜測，可能會增設靜音按鈕。

《路透社》等外媒報導，川普競選團隊發言人莫塔（Tim Murtaugh）於30日表示，CPD不應該在比賽中途改變規則，「他們這麼做只是因為他們的人昨晚被『痛宰』。總統川普是主導力量，而拜登如今試圖與裁判打交道」。資深顧問米勒（Jason Miller）直言，「我們不想要任何改變」。

▲▼美國總統候選人川普與拜登30日展開電視辯論。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與拜登首場辯論會一片混亂。（圖／達志影像／美聯社）

拜登競選團隊總幹事貝汀福爾德（Kate Bedingfield）表示，他們將與CPD「持續討論」辯論會的「形式與規則」。發言人貝茨（Andrew Bates）說，拜登將遵守委員會宣布的規則，參加接下來的辯論會，「剩下唯一的真正問題是，總統是否會在接下來2場辯論會上遵守規則」。

根據《路透社》與易普索（Ipsos）於9月29日至10月2日進行的最新民調，50％選民支持拜登，41％選民將投票給川普，4%民眾偏好第三方候選人，5％尚未決定。但是，高達87％選民已經「完全確定」將投票給誰。

儘管拜登在大多數全國民調中持續領先，但在6個關鍵搖擺州都僅以5％內的差距微幅領先，如果大選未能拿下這些關鍵戰場，目前一片看好的選情仍有可能遭到逆轉。

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