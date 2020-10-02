美豬換不到美軍！　港媒掀美國「不支持台獨」底牌：2大泡泡破了

▲解放軍「軍營熱血MV」。（圖／翻攝自東部戰區微博，下同）



文／中評社台北10月1日電

美國大選將進入最後一個月，意味著這場甩鍋中國的瘋狂派對也將落幕。台灣跟著一路衝，迄今看到，美國的口頭利多都是畫大餅，挑起的區域緊張卻讓台灣陷入戰爭陰影。接下來，兩岸局勢若未能緩和下來，當台灣開始要徵兵、備戰、動員，民進黨很難撐住大局。

美台合作議題因應特朗普打「中國牌」一路炒作幾個月，剖析其中內容，從BTA、FTA、WHA、疫苗、參與聯合國，無一不是空砲彈。但台灣付出的都是實質的，包括軍購和台灣明年元月起進口含瘦肉精美豬、30月齡以上美牛。吳釗燮日前接受美國電台（NPR）專訪，提到「不尋求建立全面外交關係、兩岸開戰台灣不會依靠美國干預」無非是美國的底牌。換言之，美國不支持「台獨」，也不會出兵幫台灣打仗，更何況11月3日大選後就是全新局面。

一個月之後，美國馬上會切換全新情境，台灣得繼續面對兩岸僵局，苦吞聯美抗中瘋狂派對的後遺症。試想未來可能有兩個情境，第一是大陸武力攻台，如果照吳釗燮的說法不依靠美國人幫忙，台灣自己打，以兩岸量體懸殊與軍力失衡，真能像蘇貞昌所說「永遠撐下去」，或是全民拿起掃把抵抗共軍？蘇貞昌講的就當笑話，從國際局勢看，美國讓台灣知道不會出兵也是務實的，台灣海峽在中國家門口，美國會萬里迢迢來打仗？即使美國要來會有勝算？美國的表態是提醒台灣，挑釁要自己負責，美國只賣武器，不會來幫忙打，要蔡政府節制。更別說是區域內的其他國家為何要為台灣捲進戰火，與中國為敵？沒人那麼笨的。

台軍方日前將「第一擊」的定義修改為「自衛反擊權」，或與吳釗燮說兩岸若有衝突不依靠美國人幫忙一樣，也是美方的態度。美國也深怕台灣擦槍走火不小心開了第一槍，後面難收拾。

▲解放軍「軍營熱血MV」。（圖／翻攝自東部戰區微博，下同）



第二個情境是大陸未立即進攻台灣，但將台灣視為國土，隨時進入空域、海域，來去自如。大陸否定「海峽中線」即是此宣示。最近台灣官方感受到極大壓力，又怕引起民心動盪，因此可以觀察到，不論大陸軍機距離台灣多近，來得多密集，蔡政府不敢施放防空警報，也不敢做後備動員，或做相關的備戰宣導。日前有綠委質詢問蘇貞昌，一旦空襲要躲哪，蘇直言說不知道，讓許多人吃驚不已。這種狀況如果拖長，社會的不安會逐一浮現，中國國民黨台北市議員徐巧芯日前在電視節目提到主張恢復徵兵制，且女生也應當兵，宛如開了潘朵拉盒子，之前民間禁忌不敢談這種事，現在突然爆開，到處都有人在討論要當兵的議題。

台軍方說順勢也好，說被迫也好，立即端出後備改革方案，後備教育召集原本為2年1訓，一次5至7天，明年擬更改為1年1訓，一次14天。此案推出，台灣網路上一遍哀嚎，連年輕的男性民意代表都在熱烈討論，以後每年都要去當兵了。

過去，民進黨從沒讓台灣人意識到，主張「台獨」會帶來戰爭，或是篤定說台灣若有事撐一陣子美國就會來。現在這兩個泡泡都破了，「台獨」真的會有戰爭，美豬換不到美軍。這對民進黨衝擊極大，台灣年輕人多數都是支持民進黨，如果大陸的武嚇成為日常，台軍方在後備改革方案後，勢必得面對恢復徵兵來解決兵源不足的問題，民間也會有備戰的需求。台灣年輕人或將從只要接受四個月軍事訓練，改成像過去要當二年、三年兵，這對台灣社會太震撼，太崩潰！

民進黨現在還沒認真面對這事實，是不是支持「愛台灣去當兵」？力挺恢復徵兵制？這對蔡政府實在太艱難，可以想像徵兵制一出，選票立刻掉幾成，徵兵議題是民進黨「死穴」無誤。而竟然還有「正國會」綠委在這節骨眼推「台獨」、「修憲」，要變更「國土」改旗歌，火上加油。

美國大選正式進入「驚奇十月」，不論會發生什麼事，台灣處境似已底定，就是砸很多錢向美國買很多武器，然後自立自強，有事自己扛。美中關係選後肯定不會更壞，但兩岸關係，民進黨如果不即早煞車，肯定會更壞。兩岸本來可以不必進入軍事對峙狀態，一旦來到這個情境，不論是速戰速決還是久拖，台灣都無法佔上風。