美國疫苗11月「接種高風險群」　莫德納公司：明年4月供常人施打

▲美國新冠肺炎（COVID-19）病毒疫苗最快11月底提供高危險群施打。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

全人類都將能夠恢復正常生活的期待，寄望在疫苗的問世。美國藥廠莫德納（Moderna）公司執行長班塞爾（Stephane Bancel）表示，如果證明疫苗有效，明年3月下旬~4月，就能提供一般人注射疫苗，但是在這之前，可能在11月底就先申請緊急授權提供給高風險群使用。

根據CNN報導，莫德納公司在今年7月進入第三期臨床試驗，這是美國進入新冠肺炎（Covid-19）第三期疫苗試驗的四家公司的其中之一， 其他公司是嬌生（J&J-US），輝瑞（Pfizer）和阿斯利康（AstraZeneca）。

班塞爾在英國與《金融時報》（Financial Times）的一次會議上說，「根據我們對疫苗的了解，我認為第一季度末，第二季度初批准上市是一個合理的時間表。」

班塞爾表示，如果安全性和功效性數據得到核查，希望莫德納能夠在1月下旬或2月初向美國食品和藥物管理局提交生物製劑許可申請（BLA）。這項申請的目的，是要求食品藥物管理署（FDA）批准某項藥物的使用許可。至於緊急授權（EUA）則可加快候選藥物在緊急情況下的使用。

班塞爾說，最快可能在11月25日，為那些被視為高風險群申請緊急使用，包括醫護人員和老年人。

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