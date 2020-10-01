女繼承亡母公寓！發現神秘上鎖地窖…破門驚見「千萬手提箱」嚇傻

▲女繼承亡母公寓！發現詭異上鎖地窖。（示意圖／取自Unsplash）



圖文／CTWANT

法國巴黎一名55歲女子的母親近來不幸離世，她因此繼承了一棟公寓，隨後打算將它出售，孰料卻意外在地下室發現一間地窖，奇怪的是大門遭上鎖，女子最後找來鎖匠開門，但走進房間卻發現了一個詭異的手提箱，打開竟驚見裡頭裝滿了鈔票，經清點多達50萬至60萬歐元。

綜合外媒報導，女子繼承位在戰神廣場（Champ-de-Mars）的公寓，聯絡了房仲準備在8月賣出，期間卻發現了上鎖的地窖，於是她留下一張紙條，要求對方在期限內搬離；過了1個月後，女子再度回到公寓查看，沒想到地窖依舊上鎖，她只好請鎖匠前來開門。

走進房內一看發現，有個裝滿5歐元至500歐元各面值的鈔票，初估金額高達50萬歐元（約新台幣1689萬元）以上。巴黎警方指出，這個手提箱似乎有犯罪嫌疑，目前檢察官已介入偵辦並移送金融調查組（BRIF），盼能盡早查出大量現金的持有人及背後真相。

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