民主黨籲「美國情報機關大改革」應對中國威脅　否則未來難抗衡

▲美國聯邦眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）。（圖／路透）

文／中央社華盛頓30日綜合外電報導

美國聯邦眾議院的民主黨人今天表示，中國威脅日益成長，美國情報單位卻未能做出改變，若不大刀闊斧改革，未來將無法與北京抗衡。

眾院情報委員會（House Intelligence Committee）的民主黨人今天發布報告，呼籲對情報蒐集進行全面檢討。報告說，情報機構已漸把傳統的情報任務，當成比反恐任務次要。

情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）告訴《路透社》，「情報圈並未以必要的敏捷行動，讓自己去適應中國幾乎在各種領域都益趨加劇的挑戰。」「我們希望這份報告會促成情報圈內的動作。」

這份報告說，武漢肺炎疫情在中國爆發，顯示更了解中國決策的必要性，包括省級決策，但情報圈對傳染病這類「軟性」安全威脅的關注卻不夠。

報告修訂版指出，「這利害關係很大。」「如果情報圈對北京意圖的歸類與考量有誤，美國領袖就無法了解左右中國決策的因素。」

另一方面，眾院外交事務委員會（House Foreign Affairs Committee）首席議員麥考爾（Michael McCaul）領導的中國工作小組（China Task Force）發布報告，呼籲美國的策略應做出400多項改變，包括將供應鏈自中國轉移，並和台灣簽訂貿易協議。

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