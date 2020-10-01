美國2大航空公司等不到紓困金　將裁掉3.2萬員工！

▲美國各大航空業深受新冠肺炎衝擊，情急之下只能選擇裁員保住公司。（圖／取自免費圖庫Flickr）



實習記者劉雪兒／綜合報導

新冠肺炎從年初爆發至今仍未消退，各國紛紛獻出鎖國措施，而民眾也不敢外出旅行，導致全球航空旅遊需求大幅降低，各大航空公司也因此受到嚴重的衝擊，再加上等不到紓困方案，美國2大航空公司美航（American Airlines）及聯航（United Airlines）將裁員共3.2萬人。

根據CNN報導，美航首席執行官道格·帕克（ Doug Parker ）昨（30日）表示，已試圖獲得更多聯邦金援而努力，屢次失敗後只能選擇裁掉1萬9千人；聯航首席執行官斯科特·柯比（ Scott Kirby）表示，裁掉1萬3千名員工的決定，對於所有人來說，這都是非常難過的一天。

帕克進一步說，他仍希望看到美航和國會及財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）能達成協議，裁員一事就有可能避免，而他們正在考慮一項數兆美元的刺激方案，不過它需要較長的時間通過支持，然而不幸的是，不能保證這些所有的努力都會實現，而他和柯比都一致認為，如果未來幾天達成這項協議話，他們可以改變方向並迅速召回員工，而柯比還在員工的備忘錄中寫說，「我們懇請當選的領導人立即達成協議，並挽救工作。

據報導，美方曾於今年初向航空公司提供250億美元的直接贈款，只要他們同意在9月底之前不削減非自願裁員，但期限已在今（1日）到期，儘管包括美航和聯航在內的七家航空公司準備接受今年初批准的另一輪貸款，但這項援助並不包括禁止裁員的規定。

值得一提的是，除了美航和聯航的工作損失外，整個美國航空業大約有1萬7千名員工也被告知，他們的工作也處於危險之中。