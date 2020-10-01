暖哥費心辦「韓團慶生趴」　12歲韓流妹一看「全是金正恩」大笑

▲為了喜愛韓流的妹妹，巴西暖男哥以「最有名的韓國人」為主題，幫妹妹打造慶生派對。（圖／翻攝自V de Vitu YouTube）

圖文／CTWANT

這真的是南北分不清了，近日有一位巴西的哥哥，為了幫喜愛韓流K-POP的12歲妹妹慶生，用「最有名的韓國人」來布置生日會場，但到了生日當天，妹妹抵達現場後發現，竟然是滿滿北韓領導人金正恩的照片。

根據《Unilad》報導指出，巴西男子維托（Vitor），想要讓12歲的妹妹伊曼紐拉（Emanuela）有個難忘的生日派對，因為知道妹妹熱愛韓國娛樂文化，所以想要以此為主題打造妹妹12歲的生日派對，但身為巴西人的他，是連一個韓國藝人都不認識，於是他轉念一想，決定以「最有名的韓國人」當主題，幫妹妹打造一個韓流慶生趴。

而到了伊曼紐拉12歲生日的那天，家人帶著伊曼紐拉前往生日趴現場時，伊曼紐拉看到現場的布置先是呆滯，接著放聲大笑。因為他看到現場貼滿了各種「北韓領導人金正恩」的照片，上面還寫著生日快樂等賀詞。南韓藝人換成北韓領導人，如此大的轉變自然讓伊曼紐拉大笑不已，維托對伊曼紐拉表示，「這是我認識最有名的韓國人了，生日快樂」。

▲12歲韓流妹看到都是金正恩大笑不已。（圖／翻攝自V de Vitu YouTube）

家人還笑說「你看蛋糕上面是一個韓國團體喔！」這時候他才發現，家人費心準備的生日蛋糕上面，也插滿擺出各種姿勢的金正恩的照片，數一數的確是7個金正恩所組成的韓團，家人甚至指著其中一個比出拍手動作的照片，表示「他們正在上面拍手，幫你唱生日快樂歌呢！」

當然，身為韓流粉絲的伊曼紐拉，根本不會喜歡金正恩，但是她也對家人無限的搞笑與創意感到十分開心，她也表示非常喜歡這個生日驚喜，而這段生日影片曝光後，也吸引不少網友分享討論，畢竟真的實在太有趣了。

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