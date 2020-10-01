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別再勾勾纏！北韓怒斥菅義偉「愚蠢癡呆」：綁架日人案早就解決

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▲▼北韓外務省發文痛批日本，稱早已與日方解決綁架人質等問題。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓外務省發文痛批日本，稱早已與日方解決綁架人質等問題。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本新任首相菅義偉26日在第75屆聯合國大會上透過預錄演說表示，願與北韓（朝鮮）最高領導人金正恩會晤，盼能解決日本人質遭北韓長期綁架未歸還之問題。對此，北韓外務省在官網上發表文章反駁，稱北韓當局早已解決日本人質問題，朝日雙方間早已無待解決的爭議問題。

北韓外務省9月30日在官網上，發表了日本研究所李炳德（리병덕，音譯）研究員的文章，批評菅義偉承繼安倍政權的醜態，對於日人被綁架一事老是無法忘懷，還到處乞討求情，如此百年醜態根本就是愚蠢癡呆。

北韓外務省表示，「我國已釋出善意解決綁架日本人一事，然而安倍晉三卻始終為了拉抬自己的政治聲勢與身價濫用該議題。每當（日本）國內爆發政治醜聞、局勢對自己不利時，便吵著要解決日本人遭綁架一案，以此欺瞞人民、將國內反共和國（反北韓）的政治氛圍炒到最高潮。」

北韓外務省鄭重強調，「若菅義偉政權認為繼承安倍政策的方式是招惹我們，那我們便無法就此忽略！再說一次，日本人被綁架一案，我們已經展現誠意與努力來完美解決了，該案早已不可逆。」

▲▼日本內閣官房長官加藤勝信在記者會上稱無法接受北韓說法。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本內閣官房長官加藤勝信在記者會上稱無法接受北韓說法。（圖／達志影像／美聯社）

針對北韓的說法，日本內閣官房長官加藤勝信9月30日在例行記者會上表示日本政府完全無法接受，「我國（日本）以《日朝平壤宣言》為基礎，期盼解決兩國間關於日本人被綁架、核武飛彈等各種懸而未解的問題，清算過往悲慘不幸得歷史、並朝日本與北朝鮮邦交正常化的方向努力，此想法仍未改變。」

加藤勝信表示，日本人遭北韓綁架等問題，是菅義偉內閣最重要的課題，「畢竟被害者家屬都年事已高，我們不應對此議題表現出絲毫猶豫。」

►願無條件見金正恩!日菅義偉「豁出去了」 只為解決這個問題
►被害家屬逐漸凋零老死...40多年仍盼不回北韓綁架日人回家

►清潔、卸妝、保養一瓶搞定

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