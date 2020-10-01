砲彈突襲來！亞美尼亞1000士兵瞬間炸飛　「橫屍遍野」影片曝光

實習記者劉雪兒／綜合報導

高加索國家亞美尼亞與亞塞拜然，為爭「納哥諾卡拉巴克」（Nagorny Karabakh）土地爆發激烈衝突，今日進入第4天，國際社會呼籲兩國協商並停止戰鬥，但遭兩國拒絕。亞塞拜然公布一段擊潰亞美尼亞士兵的完整影像，只見一群亞美尼亞士兵與軍車在一處空地行動時，突然一個砲彈無情一擊，無辜的士兵們瞬間橫屍遍野，畫面慘不忍睹。

據《半島電視台》報導，塞拜然國防部9月30日指出，激烈戰鬥持續進行，自從爆發戰鬥以來，己方部隊殺死了2300名納哥諾卡拉巴克地區分離主義部隊成員。近日更有畫面顯示出，一群亞美尼亞一個士兵圍繞著軍車走動與準備時，突然一個砲彈往下一擊，擊中了軍車，立即傳竄出火煙，瞬間炸飛了大部分的士兵，而當煙霧散去後，只見現場屍體遍布荒野，剩下僥倖存活的趕緊逃跑。

▲▼透過無人機拍攝，只見一群亞美尼亞士兵與軍車在一處空地走動，突然一個砲彈來襲，士兵全被炸飛。（圖／翻攝自Ali Hajizade The #Armenian reserve troops coming to support military operations were detected and）





據《路透社》和《俄羅斯衛星通訊社》報導，尼日共和國駐聯合國大使阿巴里（Abdou Abarry）在一份聲明中指出，聯合國安全理事會成員支持秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）27日的聲明中，強烈呼籲雙方立即停止戰鬥、緩和目前緊張的局勢，並即刻重返談判桌展開有意義的磋商。

不過，亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）在接受俄羅斯國家電視台採訪時，斷然排除了任何協商的可能性，而亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）也告訴該電視台，只要戰鬥持續，他們就不可能對話。

▲亞美尼亞裔砲兵在納卡地區朝亞塞拜然據點開火。（圖／路透）



亞美尼亞和亞塞拜然原本都是前蘇聯加盟國，蘇聯解體時，位於亞塞拜然境內、但人口以亞美尼亞族佔多數的納卡地區於1991年12月10日宣布自亞塞拜然獨立，引發兩國的長期爭端。