砲彈突襲來！亞美尼亞1000士兵瞬間炸飛　「橫屍遍野」影片曝光

實習記者劉雪兒/綜合報導

高加索國家亞美尼亞與亞塞拜然,為爭「納哥諾卡拉巴克」(Nagorny Karabakh)土地爆發激烈衝突,今日進入第4天,國際社會呼籲兩國協商並停止戰鬥,但遭兩國拒絕。亞塞拜然公布一段擊潰亞美尼亞士兵的完整影像,只見一群亞美尼亞士兵與軍車在一處空地行動時,突然一個砲彈無情一擊,無辜的士兵們瞬間橫屍遍野,畫面慘不忍睹。

據《半島電視台》報導,塞拜然國防部9月30日指出,激烈戰鬥持續進行,自從爆發戰鬥以來,己方部隊殺死了2300名納哥諾卡拉巴克地區分離主義部隊成員。近日更有畫面顯示出,一群亞美尼亞一個士兵圍繞著軍車走動與準備時,突然一個砲彈往下一擊,擊中了軍車,立即傳竄出火煙,瞬間炸飛了大部分的士兵,而當煙霧散去後,只見現場屍體遍布荒野,剩下僥倖存活的趕緊逃跑。

▲▼透過無人機拍攝,只見一群亞美尼亞士兵與軍車在一處空地走動,突然一個砲彈來襲,士兵全被炸飛。(圖/翻攝自Ali Hajizade The #Armenian reserve troops coming to support military operations were detected and)





據《路透社》和《俄羅斯衛星通訊社》報導,尼日共和國駐聯合國大使阿巴里(Abdou Abarry)在一份聲明中指出,聯合國安全理事會成員支持秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)27日的聲明中,強烈呼籲雙方立即停止戰鬥、緩和目前緊張的局勢,並即刻重返談判桌展開有意義的磋商。

不過,亞塞拜然總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)在接受俄羅斯國家電視台採訪時,斷然排除了任何協商的可能性,而亞美尼亞總理帕辛揚(Nikol Pashinyan)也告訴該電視台,只要戰鬥持續,他們就不可能對話。

▲亞美尼亞裔砲兵在納卡地區朝亞塞拜然據點開火。(圖/路透)



亞美尼亞和亞塞拜然原本都是前蘇聯加盟國,蘇聯解體時,位於亞塞拜然境內、但人口以亞美尼亞族佔多數的納卡地區於1991年12月10日宣布自亞塞拜然獨立,引發兩國的長期爭端。