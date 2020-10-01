中國「十一國慶」大禮！美國一天內5架軍機飛入南海　挑釁意味十足

▲美軍5架軍機進入南海。（圖／翻攝自Twitter／SCSPI）



記者張方瑀／綜合報導

中美緊張關係加劇，美軍近日在南海動作頻頻。北京大學的「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）平台發布最新航跡圖，美軍9月30日再派出5架軍機至南海，包含4架空軍加油機、1架海軍反潛巡邏機。

根據SCSPI在推特公布的軌跡圖顯示，美軍9月30日派出5架軍機飛至南海，包括4架美國空軍的KC-135加油機（為KC-135R和KC-135T機型）、1架美國海軍的P-8A反潛巡邏機。P-8A於9月30日上午9時50分許經巴士海峽進入南海；4架KC-135加油機分別於9月30日凌晨1時、早上6時30分、上午9時、10時左右沿相同路徑進入南海。

A total of 4 USAF KC-135R/Ts (#AE0681, #AE013C, #AE04B8, #AE04C2) and 1 P-8A (#AE67C2) operated over the #SouthChinaSea in a single day, Sep 30. There might have been some other aircraft undetected. pic.twitter.com/cL0vrd2ZWv — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) September 30, 2020

美軍進入南海時間接近中國「十一國慶」，挑釁意味濃厚。中國外交部長王毅9月初才表示，美國在2020上半年就派出近3000架軍機、60餘艘軍艦，包括多批轟炸機和雙航母編隊，不斷在南海炫耀武力，美方才是南海軍事化的元兇。

SCSPI於09月26日也才測得，美軍派出EP-3E及P-8A偵察機至南海上空巡視；其中EP-3E距離中國福建丶廣東交界海岸僅47.81浬（約88.5公里），創下美國軍機在中國沿海偵查的「最近」紀錄。

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