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為拍網美照...他「瞬間滅頂」！　12萬人全跪：真的服了

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實習記者劉雪兒／綜合報導

在數位時代每個人都是自媒體，上傳美照經營社群媒體已然成為民眾的日常，可以說是全民皆網美的時代，但通常一張完美的照片背後都有一位敬業的拍攝者。一名攝影師近日在推特上分享，自己拍攝美照的幕前幕後花絮，敬業的態度吸引萬名網友狂讚。

日本長野的攝影師關一也近日分享作品，只見一名身穿白色洋裝的長髮正妹，戴著編織帽一身飄逸的站在溪流中間的石頭，昂頭挺胸仰望天穹，陽光灑在她臉龐，配上身後山清水秀和藍天白雲，仙氣十足的樣子，簡直就像剛出水的女神。

不過，「美照」的後面都有一位勞苦功高的攝影師，從他上傳的花絮照來看，為了追求完美比例，不惜「滅頂」整個人潛入水中，將相機擺在頭上，然後兩隻手則露出水面按下快門鍵，而他最後也貼文中表示，「這是攝影師認真的模樣」。

貼文一出，立即吸引逾12萬人按讚分享，紛紛留言表示，「男票們學著點！」、「這敬業的態度，小弟我真的很佩服」、「即便身處不穩定河流中，你的攝影技術還是成功把我驚呆了」、「為了排出優質作品，你真的犧牲了」、「攝影師們都辛苦了」。

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