台中28山友爬鹿林山「6人突失聯」！　搜救人員「狂搜8hrs」找到了

記者李忠憲、陳羿妏／南投報導

南投縣信義鄉鹿林山昨（9月30日）發生一起山域事故！一行28名山友前往鹿林山登山，中途14人因體力不佳，半途放棄先行折返，另14人則繼續前進。孰料，14人因各自體能不一，其中一隊8人順利下山，另一隊6人則突然失聯，隊友隨即通報警消。幸經搜救人員8小時搜救，6名失聯山友今（1日）凌晨2時55分許已順利下山。

▲南投縣信義鄉鹿林山昨（9月30日）發生一起山域事故。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

搜救人員表示，一行28名山友全來自台中市豐原區，昨（9月30日）安排一日行程，上午11時從嘉義縣石山引水道出發，欲前往信義鄉鹿林山登山，預計下午3時許由塔塔加登山口下山，而其中14人因體力不佳，直接先行折返，其餘14人繼續前進，但14人因體能狀況不一，行經過程呈現一前一後，其中一隊8人順利於18時許自塔塔加登山口下山，另一隊6人（2男4女）則失聯、無法聯繫上。

南投縣消防隊17時54分接獲通報，得知6名山友失聯，年齡均介於60-70歲間，急需救援，遂由玉山分隊出動消防2名、義消10名及玉管處1名，組成搜救小組，並攜帶相關救援裝備及夜間照明，於19時40分依描述位置前往救援。

搜救人員經過一番搜索後，順利於22時21分接觸到6名待救者，而年長者因體力不佳、不良於行，為顧及安全緩慢下撤，全員最後於今（1日）0時55分抵達塔塔加登山口，2時55分許安全返回分隊。