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拜登樂歪！辯論變鬧劇…狂吸「近3億」捐款　1小時募款金額破紀錄

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▲▼美國民主黨籍總統候選人拜登。（圖／路透）

▲美國民主黨籍總統候選人拜登。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

對多許認為剛結束的美國總統大選首場辯論是場鬧劇，但對民主黨候選人拜登來說，可是有「鉅額」的收穫。根據統計，拜登在辯論開始後的1小時中，獲得380萬美元的捐款，整場累積募得近1000萬美元。

根據《Politico》報導，拜登在9月30日晚間10時至11時，共募得380萬美元（約新台幣1億元）的捐款，打破其單小時的募款紀錄；從晚間9時至午夜，拜登的競選團隊共向21.5萬名捐款者募得近1000萬美元（約新台幣2億8900萬元）的捐款，其中6萬人是新的捐款者，也有近10萬人登記成為拜登的志願助選員。

目前民主黨的募款金額來到3億6450萬美元（約台幣107億元），川普的共和黨則為2.1億美元。根據CNBC報導，拜登現在的募款優勢在於，他幾乎每周都會花幾小時在視訊軟體Zoom上面，和選民對話，順便進行募款，平均只要1小時就能募得百萬。

相較於拜登成本低廉的募款方式，共和黨陣營最大的弊病就是，川普傾向舉辦大型造勢活動，親自上台向選民募款，但受到疫情影響，造勢活動的場次與規模大幅縮減，加上實體活動的成本更高，讓川普的募款金額成長緩慢。

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