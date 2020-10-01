39歲日本旅法名廚「捲入性侵疑雲」自殺身亡！　生前堅持捍衛清白

▲日本旅法頂級主廚關根拓（Taku Sekine）捲入性侵疑雲後自殺身亡。（圖／翻攝Twitter@takdersou）



記者吳美依／編譯

日本旅法頂級主廚關根拓（Taku Sekine）日前捲入性侵疑雲，他否認所有指控，也表示要奮力捍衛自己的名譽，未料此後陷入嚴重憂鬱，28日自殺身亡，享年39歲。

BBC報導，家屬發布聲明表示，關根拓成為「錯誤」性侵指控的目標對象後「陷入嚴重憂鬱的漩渦……這次針對其名譽和正直的攻擊，殺傷力非常大」。儘管他曾經求助醫師，仍無法擺脫陰影，最後選擇走上絕路。

今年夏天，一名自稱受害者的用戶在Instagram上發文表示，她遭到一名主廚性侵，但沒有揭露加害者姓名。此文一出，獲得廚界女性廣泛支持。網站Atabula於8月發表一份長期調查報告，揭露法國頂級餐廳內部的性騷擾與性侵問題，並稱「一名知名日本主廚可能被控性侵」。

關根拓否認指控，並且堅持證明自己的清白。他去世以後，Atabula也對其報導做出辯護。據悉，至今沒有任何人針對關根拓提出正式控告，警方也沒有展開調查。

關根拓曾在東京與巴黎雅典娜廣場飯店（Plaza Athénée）接受名廚杜卡斯（Alain Ducasse）的訓練，2016年起在巴黎開設餐廳「德蘇」（Dersou），同年被美食評鑑雜誌《Fooding》選為法國最佳餐廳。他2019年又開了一間亞洲融合風格的餐廳「金馬」（Cheval d'Or），同樣獲得獎項。

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