日本正式更名釣魚台為「登野城尖閣」　共同社：台籍漁船非法捕魚

▲日本正式更名釣魚台為「登野城尖閣」。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

日本沖繩縣石垣市議會1日正式將釣魚台（日稱尖閣諸島）的行政地區名稱由「登野城」更改為「登野城尖閣」。此案在6月中旬通過，儘管石垣市政府強調並非為了主權問題而更名，但仍引來中國與台灣不滿。

石垣市議會6月22日上午正式通過議案，將釣魚台（日稱尖閣諸島）的行政地區名稱由「登野城」更改為「登野城尖閣」，並在10月1日正式實施。石垣市長中山義隆表示，加入「尖閣」兩字，是為了防止混淆，因為石垣島上也有一處叫做登野城的地方，先前更曾因此發生烏龍，為了增加行政效率，才會提議更名，並非是為了「強調主權」。

對於石垣市提案更名一事，我國外交部稱，「片面舉動無助於區域安全與穩定」，要求日方理性應對。而宜蘭縣會也通過了將釣魚台更名為「頭城釣魚台」的議案。

《共同社》報導也提到，日本海上保安總部9月27日在釣魚台12浬海域，與當時正在違法作業的宜蘭漁船「新凌波236號」並列航行，兩艘船因此發生擦撞，所幸無人受傷，日方也警告台籍漁船必須離開領海。

官房長官加藤勝信在記者會中表示，已向台灣方面提出應有的交涉，「作為政府會展開必要的調查，妥善應對。」不過，此擦撞事故台日雙方對於「誰先衝撞」的說法仍有不同。

►中國連70天巡航…日秒更名釣魚台「登野城尖閣」 中台日3國各強硬表態！

►日公務船擦撞台漁船！ 農委會曝「新凌波236號」轉頭才撞上

►台日釣魚台衝突！謝長廷提3點出入待查明：若衝撞相當危險