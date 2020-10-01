　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本正式更名釣魚台為「登野城尖閣」　共同社：台籍漁船非法捕魚

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼釣魚台,釣魚島,尖閣諸島,釣魚臺。（圖／CFP）

▲日本正式更名釣魚台為「登野城尖閣」。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

日本沖繩縣石垣市議會1日正式將釣魚台（日稱尖閣諸島）的行政地區名稱由「登野城」更改為「登野城尖閣」。此案在6月中旬通過，儘管石垣市政府強調並非為了主權問題而更名，但仍引來中國與台灣不滿。

石垣市議會6月22日上午正式通過議案，將釣魚台（日稱尖閣諸島）的行政地區名稱由「登野城」更改為「登野城尖閣」，並在10月1日正式實施。石垣市長中山義隆表示，加入「尖閣」兩字，是為了防止混淆，因為石垣島上也有一處叫做登野城的地方，先前更曾因此發生烏龍，為了增加行政效率，才會提議更名，並非是為了「強調主權」。

對於石垣市提案更名一事，我國外交部稱，「片面舉動無助於區域安全與穩定」，要求日方理性應對。而宜蘭縣會也通過了將釣魚台更名為「頭城釣魚台」的議案。

《共同社》報導也提到，日本海上保安總部9月27日在釣魚台12浬海域，與當時正在違法作業的宜蘭漁船「新凌波236號」並列航行，兩艘船因此發生擦撞，所幸無人受傷，日方也警告台籍漁船必須離開領海。

官房長官加藤勝信在記者會中表示，已向台灣方面提出應有的交涉，「作為政府會展開必要的調查，妥善應對。」不過，此擦撞事故台日雙方對於「誰先衝撞」的說法仍有不同。

►中國連70天巡航…日秒更名釣魚台「登野城尖閣」　中台日3國各強硬表態！
►日公務船擦撞台漁船！　農委會曝「新凌波236號」轉頭才撞上
►台日釣魚台衝突！謝長廷提3點出入待查明：若衝撞相當危險

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
要求坐副駕！運將狂摸「一路摩擦到家」　她哭付錢：別這樣
快訊／休旅車翻落邊坡　死者是「前兄弟象球星」
快訊／新冠肺炎再增1例境外移入　指揮中心下午2時說明
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／日本證交所大當機！　千檔股票交易「全天暫停」

22歲男傳訊「分享1首歌」遭判死刑！示威者燒了他家　老父逃亡中

金正恩祝賀陸國慶！挺習近平擊潰「敵對勢力」：與中國人民站一起

美駐烏克蘭大使館員工「頭部流血」倒臥鐵軌旁　疑遭陌生男襲擊亡

驚！國際太空站發生「氣體洩漏」　太空人正在搜尋缺口

39歲日本旅法名廚「捲入性侵疑雲」自殺身亡！　生前堅持捍衛清白

日本正式更名釣魚台為「登野城尖閣」　共同社：台籍漁船非法捕魚

「川普拜登把辯論糟蹋成90分鐘爛電影」　美媒：觀眾都嚇傻了！

外媒爆：科技企業遵循秘密要求　正悄悄向大陸提供「香港用戶資料」

反擊美國制裁！中國準備對谷歌發起「反壟斷調查」　由華為提議

孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開

王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

高雄20歲孝女雙載去旗津遭撞死　單親媽淚崩：吃安眠藥出來殺人

歐陽娜娜同台杜江、任達華　登央視獻唱《我的祖國》

路口險撞！駕駛爆氣怒嗆：你逆向　下秒持棍棒「沿街追打狂毆」騎士

蔡尚樺奪金鐘委屈被批「講感言假哭」　深V禮服男友驚豔！媽嫌「胸不夠集中」

不包紅包給醫生、剖腹產可挑日子 有尊嚴生產...陸配讚台灣醫療NO.1

快訊／日本證交所大當機！　千檔股票交易「全天暫停」

22歲男傳訊「分享1首歌」遭判死刑！示威者燒了他家　老父逃亡中

金正恩祝賀陸國慶！挺習近平擊潰「敵對勢力」：與中國人民站一起

美駐烏克蘭大使館員工「頭部流血」倒臥鐵軌旁　疑遭陌生男襲擊亡

驚！國際太空站發生「氣體洩漏」　太空人正在搜尋缺口

39歲日本旅法名廚「捲入性侵疑雲」自殺身亡！　生前堅持捍衛清白

日本正式更名釣魚台為「登野城尖閣」　共同社：台籍漁船非法捕魚

「川普拜登把辯論糟蹋成90分鐘爛電影」　美媒：觀眾都嚇傻了！

外媒爆：科技企業遵循秘密要求　正悄悄向大陸提供「香港用戶資料」

反擊美國制裁！中國準備對谷歌發起「反壟斷調查」　由華為提議

文化刺青妹神電眼撩人　共乘「小心機」讓學弟自動搭訕

中秋連假首日國5車流順暢　侯友宜嚴肅面對：下午開始才是嚴峻挑戰

與陳水扁、馬英九同台　柯文哲：若活在過去「台灣繼續亂」

Ean部落閣／新竹秘境「南園」僅20間房　圓形大浴缸風雅泡澡

台中28山友爬鹿林山「6人突失聯」！　搜救人員「狂搜8hrs」找到了

快訊／日本證交所大當機！　千檔股票交易「全天暫停」

巴特勒扭左腳踝堅持拚戰　卓吉奇僅打15分鐘、阿德巴約也受傷

國1、國3多路段雍塞！國5預估下午湧車潮　今出遊防「6地雷路段」

22歲男傳訊「分享1首歌」遭判死刑！示威者燒了他家　老父逃亡中

高啟全5年約滿「正式離開紫光集團」動向受矚目：之後想做自己的事

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

國際熱門新聞

人妻住院78天　發現媽和丈夫外遇

獸父性侵女兒被關　17獄友激憤打死他

發現男友有小四　小三淋熱水報復

亞美尼亞稱　擊毀敵軍137輛坦克

驚奇貓看主人泡澡　誇張表情笑翻

WHO醫師藉「治伊波拉名義」性侵50女

7獅捕食農莊10隻羊　南非野生動物園全數撲殺

看完辯論　美國人只想移民加拿大

教廷外長證實　教宗避見蓬佩奧

Google街景詭冒一塊灰！一看「慘白笑臉」藏樹後

川普拜登辯論成90分鐘爛電影　美媒：觀眾都嚇傻了！

美大選首場辯論　歐洲專家：混亂到幾乎看不下去

川普要求評估核武實戰部署要多久

雙亞交戰第4天　雙方拒絕協商

更多熱門

相關新聞

金正恩祝賀陸國慶！挺習近平擊潰「敵對勢力」

金正恩祝賀陸國慶！挺習近平擊潰「敵對勢力」

為慶祝中華人民共和國成立71周年，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩向中國國家主席習近平傳送賀電，除讚頌新中國的誕生使社會主義建設取得豐碩成果，更在賀電中擁護與美國處於對立關係的中國，展現平時親密的朝中友誼。

日本旅法名廚「遭控性侵」後自殺

日本旅法名廚「遭控性侵」後自殺

日本國防預算創新高！「太空作戰群」共耗1.5兆元

日本國防預算創新高！「太空作戰群」共耗1.5兆元

李克強：堅決反對「台獨」分裂行徑

李克強：堅決反對「台獨」分裂行徑

桂綸鎂傳授保持氣質1要點　

桂綸鎂傳授保持氣質1要點　

關鍵字：

釣魚台登野城尖閣日韓要聞日本石垣市台灣

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

好市多巧遇神特價品！她見直白翻譯笑翻

烤肉熱量排行！營養師認證「第1名70%都油」　網傻：買了一整包

快訊／天才剛亮！國道2路段紫爆時速17公里　如停車場

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

即／休旅車翻覆駕駛亡！身分竟是前兄弟象球星買嘉瑞

小鬼「和峮峮私下甜蜜相處」曝！ 　黃小柔慟：他說要在最巔峰結束一切

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

外籍看護虐待老奶奶　粗暴扯髮全被錄

人妻住院78天　發現媽和丈夫外遇

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

張韶涵歐陽娜娜被罵爆　Dcard︰台人沒資格嘴

鹿港順義宮貼王爺警示：2節氣間注意行車安全

裝冷氣「窩廁所不開門」！網爆雞皮：小心針孔

更多

最夯影音

更多
孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開

孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開
王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面