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中秋返鄉才被通知危險！他回老家「出現感冒症狀」...一驗才知完蛋

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▲▼南韓開始中秋連假，加上疫情影響，首爾街頭冷清。（圖／達志影像）

▲南韓開始中秋連假，加上疫情影響，首爾街頭冷清。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情急轉直下！原本已經連續5天單日通報病例維持兩位數，甚至9月29日只新增38例；然而到了9月30日卻爆增113例，其中更有人趁中秋連假（추석，韓文稱秋夕）從首爾返鄉至釜山時，卻因為接觸確診者而染疫。防疫當局叮囑，連假期間全國性大移動人數相當可觀，返鄉團聚時，盡量減少不必要的外出以及與人群的接觸。

根據統計，截至30日0時為止，南韓今（1）日上午9時30分共通報77起病例，其中67例為境內感染、10例為海外感染；目前南韓共累計例23889確診、415例死亡。

從新增感染者所分佈的地區來看，首都圈共新增50例（首爾佔30例、京畿道佔17例、仁川佔3例）；釜山新增6例；慶尚北道新增5例；忠清南道新增3例；大邱、忠清北道、全羅南道各新增1例。

首爾市道峰區老人養護「Yemaru日照中心」累計30例；首爾市道峰區精神科醫院「Dana」累計30例；首爾市江南區住商混合大樓「大宇迪奧比爾」累計54例。

▲▼南韓迎來中秋連假，首爾民眾返回釜山老家後被宣告確診新冠肺炎。（圖／達志影像）

▲▼南韓迎來中秋連假，首爾民眾返回釜山老家後被宣告確診新冠肺炎。（圖／達志影像）

▲▼南韓迎來中秋連假，首爾民眾返回釜山老家後被宣告確診新冠肺炎。（圖／達志影像）

另外，釜山市近日新增數起與澡堂、健康食品說明會相關的群聚感染案例，釜山市防疫當局9月30日召開記者會表示，在新增染疫的6人中，其中一人來自首爾市，是首爾市冠岳區第382力的密集接觸者，在從首爾返鄉至釜山老家後獲政府通報為密集接觸者，之後開始出現疑似症狀，篩檢結果為陽性。

根據《韓聯社》，南韓保健福祉部長朴淩厚（박능후）在30日的例行記者會上再次叮囑，此次「新冠秋夕」為秋季防疫的橋頭堡，切勿放鬆警戒，「民眾如何度過今年中秋連假，將影響傳染病是否會在秋季造成大流行！究竟首都圈的疫情是否會再次擴及全國、還是能回歸等待已久的日常生活，完全取決於大家是否落實防疫政策。」

►南韓新冠新增病例創新低！中秋連假狂放5天...當局挫著等

►清潔、卸妝、保養一瓶搞定

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