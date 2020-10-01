金正恩祝賀陸國慶！挺習近平擊潰「敵對勢力」：與中國人民站一起

▲金正恩向習近平傳送賀電，慶祝中華人民共和國成立71年。（資料照／達志影像／美聯社）

為慶祝中華人民共和國成立71周年，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩向中國國家主席習近平傳送賀電，除讚頌新中國的誕生使社會主義建設取得豐碩成果，更在賀電中擁護與美國處於對立關係的中國，展現平時親密的朝中友誼。

根據北韓官媒《朝中社》今（1）日報導，金正恩在賀電中表示，「我將與（習近平）總書記努力鞏固、發展不敗的朝中關係，共寫歷史新頁。用鮮血拼博、換取守護社會主義的光榮，在實現偉業的道路上，我深信黨與人民們一定會與中國共產黨與中國人民站在一塊兒，此心不變！」

金正恩表示，「新中國誕生後的71年以來，中國人民在中國共產黨英明的領導下，在建設社會主義上取得令人刮目相看的豐碩成果。」

針對中共建政以來所面臨的內憂外患，金正恩給予高度評價，「（中國）克服嚴峻的內外情勢挑戰，在全面建設小康社會、擺脫貧困的鬥爭之路上，取得決定性的進展，穩健地守護了國家的主權與領土。」

而金正恩在賀電文末發言，似乎是針對矛盾日益漸深的中美關係，「無論敵對勢力如何加重責難與壓迫的力道，都無法抹滅中國人民對於總書記同志與中國共產黨的信賴，也無法否定中國社會主義所取得的成果，更無法攔阻中國人民極欲改善現況所選擇的道路。」

南韓《韓聯社》分析，先前中國政府面臨港版「國安法」與新疆等議題時，選則為中國政府的立場辯護。

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