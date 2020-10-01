美大選辯論會一片混亂！　CNN：中國等反民主者成為「最大贏家」

▲美國總統川普與民主黨總統候選人拜登的首場辯論會一片混亂，外媒譁然。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

美國2020年總統大選首場辯論會9月30日登場，川普與民主黨候選人拜登卻脫序互嗆，場面一片混亂。CNN記者格里菲斯（James Griffiths）分析，這場「醜陋又火爆」的辯論會暴露了美國民主體制的缺陷，導致中國與其他民主反對者成為最大贏家。

美國幾十年來積極在世界各地推動其民主模式，不論是透過軟實力、公民倡議活動或軍事力量。美國霸權的一部分也是根基於民主理念，即美國是一個超級強權，但不像大英帝國或蘇聯，因為它具有代表性，而且選舉是自由且公正的。

雖然美國宣稱支持的價值，與其領導力在現實中如何展現，兩者之間存在著巨大差距，但作為世上最強大國家之一，確實賦予民主體制不少信任度，這一點讓北京與其他地區的獨裁者感到懊惱。另外，川普與拜登在選戰中互相指責對方親中，也展示出華府日益增長的反中壓力。

▲格里菲斯認為，在一片反中情緒高漲的局勢中，這場辯論將令北京感到振奮。（圖／路透）

格里菲斯認為，在上述艱難情勢之中，這場辯論卻將會振奮北京。中國幾十年來都在批評美國式民主，緊抓民主體制的缺陷，替威權主義辯護；任何想要在中國推動改革或自由化的人也都會被要求解釋，為何民主體制比中國的體制更好。有人認為，威權體制也許無法代表人民，但至少提供了穩定與經濟成長。

川普不僅協助強化上述觀點，甚至進一步削弱世界對於美國式民主的信心。他在辯論會上拋出一連串錯誤訊息，攻擊郵寄投票（mail-in voting），暗示有人試圖操控選舉。格里菲斯指出，雖然川普過去就曾經多次發表類似論述，但看見一名現任總統抨擊、暗示選舉制度崩潰或者很容易被操控，還是令人感到很吃驚。

此外，川普對於郵寄投票的錯誤資訊與陰謀論，也彷彿對著民主體制的有效性捅出一個大漏洞。然而，拜登面對這些攻擊卻什麼也不能做，只能反駁說總統是個騙子，呼籲大家投票。

▲川普與拜登在本次選戰中互批對方親中。（組圖／美聯社、路透社）



格里菲斯指出，川普一直都是民主批評者的「禮物」，由於美國過時的選舉制度，他不僅在輸掉普選的情況下就任，還推動孤立主義，退出國際事務，稱讚全球各地的鐵腕強人，包括習近平與俄羅斯總統普丁。

川普2016年與當時的民主黨候選人希拉蕊辯論後，中國共產黨機關報《人民日報》指出，「不論是誰贏了，美國總統大選都顯示出了民主的『病態』」。官媒《中國日報》報導，「這場辯論似乎顯示出了2人之間真正的厭惡，沒有任何禮貌的偽裝」。

格里菲斯認為，看了首場辯論會後，實在很難想像4年以來有什麼事情進步了；如果選民對此感到沮喪低落，那麼中國、俄羅斯等批評者就更容易抓住機會，批評美國與民主制度的問題。

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進就對此表示，「美國政壇高層的混亂，反映出美國社會的分裂、焦慮以及其政治體系優勢正在加速喪失」。

►清潔、卸妝、保養一瓶搞定

►更多【美國總統大選】相關新聞請點此

