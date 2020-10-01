防止「大亂鬥」再現！美選辯論將改變形式　仍在考慮是否「關麥」

▲美國總統候選人川普與拜登30日展開電視辯論，卻演變成2人互相嗆聲、嘲諷的混亂場面。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

美國2020年總統大選首場辯論會9月30日登場，川普與民主黨候選人拜登卻脫序互嗆，場面一片混亂。總統辯論委員會（CPD）表示，將針對剩餘2場辯論的形式做出一些改變，「確保更有秩序的討論」。

綜合CNN、《紐約時報》報導，CPD發布聲明表示，該機構「為了美國選民的利益贊助電視辯論，而昨晚的辯論清楚顯示，剩餘的辯論應該額外加強（辯論）結構，以確保更有秩序地討論這些問題」，在謹慎考慮過後，預計短期內宣布相關變革，並且感謝主持人華勒斯（Chris Wallace）展現的專業精神與技巧。

CPD並未具體說明將會採取何種措施，但據2名知情人士說法，目前被列入考慮的改變，包括對於發言時間實施新限制，以取代2名候選人自由參與的公開討論環節；此外，也正在考慮是否要賦予主持人「關掉候選人麥克風」的權力，以協助恢復秩序，但是一切都仍處於初步討論階段。

▲川普與拜登將於15日進行第二場辯論會。（組圖／路透）



在90分鐘的辯論會中，頻頻出現語無倫次、多人同時發言的雜亂場面。川普一直插嘴，多次忽略主持人華勒斯提出的遵守發言時間限制要求，一度被激怒的拜登甚至轉過去向總統說，「你可以閉嘴嗎？哥兒們？」（Will you shut up, man?）

拜登競選團隊總幹事貝汀福爾德（Kate Bedingfield）表示，他們將與CPD「持續討論」辯論會的「形式與規則」。川普競選團隊發言人莫塔（Tim Murtaugh）說，CPD不應該在比賽中途改變規則，「他們這麼做只是因為他們的人昨晚被『痛宰』。總統川普是主導力量，而拜登如今試圖與裁判打交道」。

第二場總統辯論會將於15日在邁阿密登場，2名候選人以來到市政廳接受質詢的形式，回答佛州選民提出的問題。

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