外媒爆：科技企業遵循秘密要求　正悄悄向大陸提供「香港用戶資料」

▲香港銅鑼灣。（資料圖／路透）

文／中央社香港30日綜合外電報導

美國國務院一名高官表示，大型科技公司可能已在遵循中國當局的秘密要求，交出儲存在香港的用戶資訊，這些企業應當招認儲存在香港資料的有何弱點。

英國「衛報」（The Guardian）報導，中國實施「港區國安法」，允許香港當局若認為國安有受威脅之虞，得以要求企業提供用戶敏感資料。如今大型企業被控可能正秘密配合香港當局。

港區國安法6月生效後，臉書（Facebook）、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）等若干科技和社群媒體公司都立即表示，會「暫停」遵守香港當局索取資料的要求。

不過，民運人士、法律專家、美國前任和現任政府官員受訪時的說法，都令人質疑企業抵擋這類法律要求的能力，以及企業是否有權對外透露收到當局的要求。

這名國務院官員表示：「事情可能已在發生中，但香港當局設下限制，所以它們（企業）無法對外披露。」

這名官員還說，如果相關要求「迂迴繞入」中國大陸司法體系，等同於落入「黑洞」。「大陸當局會告訴企業，『如果你揭露我要求資訊，你就會犯法』」

微軟則表示：「跟面對任何新法律時一樣，我們正在審視這項新法，瞭解其可能影響。一般來說，過去我們收到香港當局的要求相對少量，而我們在審視法律的同時，已暫停回應這些要求。」

微軟拒絕對美國國務院官員的說法置評。

▲微軟（Microsoft）。（圖／路透社）

香港民運人士鄺頌晴（Glacier Kwong）認為，自身資訊面臨被轉給北京的威脅，令人想起2004年雅虎（Yahoo）交出記者師濤資訊的事件。

師濤曾使用雅虎帳號，把中國如何限制報導天安門廣場大屠殺的資訊，寄給美國一個人權論壇，結果雅虎遵循中國要求，交出師濤的識別資料。由於雅虎提供資訊，師濤被捕後在牢中度過近10年。有美國國會議員曾形容，這起事件堪比企業與納粹德國（Nazi Germany）合作。

公開支持香港民主、目前不住在香港的鄺頌晴表示，她與其他民運人士多年來使用臉書與谷歌，如果企業把他們「極度敏感且私密的」資料交給北京，將會產生「大問題」。

她說：「如果谷歌和其他科技公司遵循這項國家安全法，實際上將間接幫助香港政府、中國政府，去壓制或鎮壓公民社會。」