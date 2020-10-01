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共和黨議員：台美貿易協議　川普政府已納入考量

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▲▼美國白宮（圖／路透）

▲美國白宮。（圖／路透）

文／中央社華盛頓30日綜合外電報導

美國一群共和黨議員試圖反制中國對國安和經濟的威脅，他們正要求華府與台灣展開貿易談判，這個團體的帶頭議員表示，川普政府在很大程度上已將台美貿易協議談判納入考量。

共和黨聯邦眾議員今年稍早成立一個中國工作小組，由眾議員麥考爾（Michael McCaul）擔任主席。麥考爾表示，像這樣的談判會是川普政府「須提出的重大外交政策宣示」，且有助於追究中國在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發方面的責任。

路透社報導，麥考爾被問及川普政府和美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）是否有意推動台美貿易協議，他回應「這很大程度上已在他們考量之中」。

麥考爾還說：「我不認為萊特海澤會百分之百同意此事，但這是他們的選項之一。我認為工作小組提出的建議具有相當重的份量。」

這個工作小組預定今天稍晚公布一份報告列出400項建議，台美展開貿易協議談判的提議為其中一項。

這份報告也將建議加強美國醫療供應鏈；制裁涉及經濟或工業間諜活動的中國電信公司；以及評估北京對新疆維吾爾穆斯林少數民族的鎮壓，是否已構成種族滅絕。

台灣一直以來尋求與美國簽訂自由貿易協定，但華府對出口美國豬肉和牛肉到台灣面臨障礙頗有微詞。在國際舞台上，美國是台灣最重要的支持者。

台灣上個月宣布，放寬美豬牛進口限制的規定，將於明年1月1日生效，為台美雙邊貿易協議鋪路。

去年台美貿易額高達855億美元（約新台幣2兆4700億元），2019年台灣是美國的第14大出口市場。

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