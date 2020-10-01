美國會報告籲與台洽簽貿協　允代表處以台灣命名

▲美國國會山莊。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓30日專電

美國共和黨成立的眾議院「中國工作小組」今天就如何對抗北京惡意行徑發布全面性報告。報告建議美方與台灣展開貿協談判、允許駐美代表處改以台灣命名，並重申對台安全承諾等。

為了因應中國威脅，共和黨5月成立15人國會中國工作小組（China Task Force），成員橫跨11個不同眾院委員會。工作小組過去幾個月與上百位美國官員、企業領袖、外國使節及專家會晤，汲取他們看法，並於今天發布長達130頁的全面性報告。

這份報告檢視中共在意識形態競逐、供應鏈、國家安全、科技、經濟與能源，及整體競爭等6個領域帶來的挑戰，並洋洋灑灑列出超過400項建議，其中10幾項與台灣有關。

針對中國帶來的經濟挑戰，報告表示，中共透過不公平優勢、技術與智慧財產權竊取等作為，試圖支配全球市場，進而將全球經濟中心與投資活動轉移到北京。美方應與盟友合作解決中共所設障礙，並增強彼此經貿關係以平衡北京作為。

報告建議，美國行政部門應努力深化與台灣貿易關係，解決彼此間特定貿易議題，並在議題解決後，立即採取作為與台灣展開貿易協議談判。

總統蔡英文8月底移除美台之間長年貿易障礙，宣布放寬美豬美牛進口。此舉廣受美方歡迎，美國國務院也因而成立美台雙邊經濟暨商業對話，外界認為將有助雙方洽簽自由貿易協定（FTA）或雙邊貿易協定（BTA）。

在意識形態競逐方面，報告指出，台灣是自由世界與中共對抗的關鍵焦點，也較美國其他夥伴面臨來自北京更直接的武裝侵略威脅；若中共成功控制台灣，將削弱美國全球安全聯盟，嚴重衝擊美國科技供應鏈，也會為全世界民主帶來沉重一擊。

報告表示，過去40年台灣對美國重要性顯著增加，但自美國國會1979年通過「台灣關係法」以來，美國對台政策向來停滯不前。美方應大幅度修改對台政策，以使其更符合台灣目前對美國國安的重要性。

對此報告提出6項建議，包含美國行政部門應允許駐美國台北經濟文化代表處，更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）或類似名稱。報告強調，駐美代表處目前名稱過時，無法反映美國與全台灣都有廣泛且實質關係，並非只有與其首都。

此外，報告也建議國會通過包括「台灣保證法案」（Taiwan Assurance Act）、「台灣主權象徵法案」（Taiwan Symbols of Sovereignty Act）及「台灣獎學金法」（Taiwan Fellowship Act）等5部法案，以鬆綁美台目前交往限制，並促使美國聯邦官員學習中文並深入了解台灣。

報告也針對中國脅迫作為有不少著墨。報告表示，中共透過脅迫行動試圖控制印太區域，包含軍事化南海與東海等爭議區域、發展對台武力行動所須的先進軍事能力等。

報告建議，美國行政部門應持續闡明並重申對台安全承諾，國會則應持續鼓勵並核准對台軍售案，並支持台灣加強不對稱作戰能力。此外，國會也應確保美國國防部採取作為，擴大與台灣的防衛與安全合作。