教廷外長證實「教宗刻意不見蓬佩奧」　梵美關係急凍

▲美國國務卿蓬佩奧訪問義大利。（圖／路透）



文／中央社記者黃雅詩梵蒂岡專電

梵美關係急凍，美國國務卿蓬佩奧今天訪問教廷，教廷外長蓋拉格回答媒體提問教宗不見蓬佩奧是否擔憂被美國總統川普利用來造勢時直言：「是，這正是教宗不接見蓬佩奧的原因之一」。

美國駐教廷大使館今天上午舉辦宗教自由研討會，蓬佩奧（Mike Pompeo）、教廷外長蓋拉格（Paul Gallagher）與教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）皆出席，但彼此幾無互動，發言也鮮少交集。

帕洛林發表閉幕式演說時，蓬佩奧已先行離場，前去與義大利總理會晤。蓬佩奧致詞時慷慨激昂痛批中國，細述中國迫害新疆維吾爾人、香港、地下教會天主教徒的事例，蓋拉格與帕洛林則全程低頭念稿，通篇皆未提到中國兩字。

蓬佩奧致詞時直指，中國是目前全世界迫害宗教自由最嚴重的國家，他還呼籲教宗方濟各面對邪惡政權應「拿出勇氣」，像二次世界大戰時勇於幫助猶太人免於納粹迫害的神父，即使殉道也不屈服。

蓬佩奧指出，在面對中國時，有些國家會因為受到各種政治限制而妥協，但「教會是基於永恆真理而存在，教會不應該妥協」。

蓬佩奧並多次推崇堅決反共的前教宗若望保祿二世，強調若望保祿二世是讓蘇聯東歐脫離共產鐵幕的重要推手。蓬佩奧說，正好是20年前的今天，若望保祿二世為80多位被中國迫害殉道的中國傳教士舉行封聖典禮，若望保祿二世樹立了無懼威權、替弱勢發聲的典範，他期許今日的教會「也能如此勇敢」。

蓋拉格與帕洛林致詞時都僅低調重申，不管面對威權或民主體制，捍衛宗教自由都是教廷外交原則的基礎，教會致力促進全球天主教徒信仰生活正常化，教宗方濟各的外交方針是「交往」（Engagement），是透過對話與互相尊重達到目的。

不過蓋拉格在會後接受義新社（ANSA）訪問時，被問到為何隻字未提中國宗教自由情形，他略顯激動地回應，「你沒聽到我說中國？那你有聽到我點名其他國家嗎？」他表示教廷的外交作法就是不點名批評任何國家，且美方只邀請他來致詞幾分鐘，「不能這樣搞」。

蓋拉格接著抱怨，正常來說兩國之間這麼高層級的會議，需要私下、機密地磋商議程，這是外交的基本規則之一，要給雙方對會議主題表達意見的機會，不是一方自行其事。

帕洛林會後接受義大利國家電視台（Rai News）訪問時也說，蓬佩奧這次訪問的安排不至於讓他覺得惱怒，但「滿錯愕的」，蓬佩奧確實有要求會晤教宗，但教宗不想接見選舉陣營人士。

被問到教廷是否會持續對中國採取交往路線，帕洛林連說兩次「是的」，他表示至少教廷方面希望如此。

對於外界質疑教廷不夠悍衛宗教自由，帕洛林說，他在演講中說過，促進宗教自由是教廷外交政策最高方針，所有問題不是教廷是否支持宗教自由，是教廷「如何」捍衛自由，關於這點大家有不同的觀點和作法。

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