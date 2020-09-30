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首辯後川普與拜登都說自己贏　美網友：反正我們都輸了

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國際中心／綜合報導

尋求連任的美國總統川普跟民主黨總統候選人拜登當地時間周二(29日)在維吉尼亞州阿靈頓舉行了首場電視辯論會，就之前確定的六大議題激烈交鋒90分鐘。雙方在過程中頻頻出現互相搶話、貼標籤、人身攻擊等行為。美國媒體和網友認為現場混亂、表現令人失望。還有人評論說，不論首場辯論誰贏了，反正美國是輸了。

▲▼川普,拜登。（組圖／美聯社、路透社）

競選連任的川普(左)，在電視辯論會上跟民主黨總統候選人拜登激烈交鋒。(組圖／美聯社、路透社)

都在講話　沒人在聽

首場辯論由「福斯新聞」節目主持人華萊士主持。在大約90分鐘內，川普和拜登分別就聯邦最高法院、新冠疫情、經濟、城市種族和暴力、兩人從政記錄、選舉公正性等共六大議題展開激辯。依照辯論規則，主持人每提出一個問題，川普和拜登各用兩分鐘時間回答，然後展開互辯。

主持人設法引導辯論雙方進行更深入的討論。不過，從現場直播來看，兩人頻頻打斷對方，更屢屢出現人身攻擊。華萊士多次「勸架」，想恢復秩序。

從媒體點評和網友評論來看，這場辯論場面混亂，讓人失望是普遍觀感。辯論過程中，兩名候選人都一再打斷對方發言，甚至用侮辱性的話攻擊對方。例如拜登批評川普「不聰明」，是個「小丑」，要不斷插話的川普「閉嘴」。川普則罵拜登「跟聰明沾不上邊」，甚至對拜登家人進行人身攻擊。

辯論結束後，一些美國媒體對兩人的發言進行事實查察後發現：雙方都有不少誤導性言論、缺乏證據，甚至完全錯誤。新聞網站「阿克西奧斯」(Axios)的在辯論結束後點評說：「這場辯論就像這個國家，所有人都在講話，沒人在聽……一團糟。」

美國「有線電視新聞網」(CNN)主播塔珀說，這場辯論彷彿「車禍現場」。有美國網友開酸說，這或許是第一次美國電視觀眾盼望在節目中趕快插入廣告。「歐亞集團」主席布雷默說，這是他看過「最糟糕的總統辯論」，「是個笑話，是一場鬧劇，讓人尷尬，更是恥辱」。

「我贏了」與 「美國輸了」

從以往例子來看，總總大選辯論對選情影響有限。今年受疫情衝擊，選戰未能以傳統方式展開，辯論對選情有多大影響，尚待觀察。不過，雙方顯然深諳新媒體時代選戰的玩法，現場辯論結束還不是真正的結束。

雙方競選團隊各有既定策略和人員在辯論結束後針對支持者、媒體、網路等不同群體或平臺，繼續炒熱話題、放送金句、製造熱點，以帶動輿論向對自己有利的方向發展。

辯論結束後，川普團隊和拜登團隊都在給支持者發出的郵件中聲稱，自己是表現更好的一方。 川普團隊在郵件中說，這次辯論將「名留青史」，而「假新聞媒體只會撒謊」。 拜登團隊則在郵件中說，選民、媒體甚至連一些共和黨人都認為川普輸掉了辯論。

辯論場面儘管火花四射，但能否激起選民熱目前還很難說。共和黨政策分析師奧康奈爾認為，雙方在激辯中都試圖衝高自己的基本盤，但效果存疑。

首場辯論誰佔上風不好說，倒是有不少「看透了」的人認為，「輸家」很明顯。美國「國家廣播公司」(NBC)白宮記者亞歷山大在推特上說：「今晚美國輸了」。之前參加過民主黨內總統初選的華人政治家楊安澤說：「我覺得拜登佔了上風，但總歸覺得是美國輸了。」

還有網友感歎說，這種辯論只需要一次就夠了，剩下兩場別再辦了。

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