陳明文女兒陳冠穎為人超低調　出任民進黨青年部副主任

▲民進黨立委陳明文女兒陳冠穎接任黨青年部副主任。（圖／陳冠穎臉書）



記者陶本和／台北報導

民進黨發言人顏若芳30日表示，民進黨青年部副主任一職，將由今年協助總統蔡英文輔選，並撰寫「我的老闆是總統」，同時也是立委陳明文女兒的陳冠穎接任。黨政人士說，她在選舉期間就在競選總部工作，為人非常低調，許多同仁都不知道她的背景，一直到選後她出版新書，才知道原來她是陳明文的女兒。

民進黨下午舉行中常會，會中由青年部主任蔡沐霖報告「青年組織發展的現況與挑戰」。顏若芳會後表示，蔡英文聽取報告後指出，民進黨是長期重視人才培育與經驗傳承的政黨，青年發展部更是民進黨青年人才甄補經營的重要管道。

蔡英文表示，青年族群的經營要全面性、持續性的部署，並透過「線上」與「線下」的創新活動，維持與青年朋友零距離的溝通，即時並實質了解年輕人對於政府施政的意見。

此外，顏若芳也指出，青年部副主任一職，則由陳冠穎出任，「陳冠穎畢業於美國普渡大學，過去曾在媒體服務，擔任政治線記者。2020總統大選期間服務於蔡英文總統連任辦公室社會力部，主要負責海外青年組織工作。」

黨政人士表示，陳冠穎在選舉期間雖然在競選總部社會力部參與選務工作，但為人非常低調，許多競選團隊同仁都不知道她的背景，尤其她負責協助聯繫海外青年後援會的專案，從聯繫工作到彙整各國年輕人回傳的影像資料，許多時刻都要跨時差處理，並不輕鬆。

前競選總部主管受訪時表示，大家都以為陳冠穎就是海外念書回國的年輕人，幫忙協助聯繫各國留學生，直到選後，她採訪競選總部幹部並出書後，才知道原來她是陳明文的女兒，對於她在選舉時的低調印象更深刻。

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