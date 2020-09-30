　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

【黃寶慧】慧眼看天下／兆元產業是國際騙局？台灣的離岸風電發展是錢坑？還是錢景無限？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

新聞節目中心／綜合報導

一場新冠疫情讓2020變成人類的世紀災難年。全球確診病例已經超過3360萬，死亡人數更是飆破百萬。為了減緩疫情擴散的速度，並降低對本土經濟的衝擊，各地紛紛封城、鎖國自保。全球的碳排放量也因此大大減低，意外成為地球一個暫時喘息的時間。不少仰賴能源進口的國家也以此為契機，開始思索如果沒有石油、沒有煤炭、也沒有天然氣，國家發展該如何長遠進行下去？國民生計又要如何解決？98%能源都來自進口的台灣首當其衝，幸運的是，台灣擁有全世界最優質的16座風場。在政府當領頭羊、火車頭的帶動下，一場兆元產業在幾年前就開始推動。然而不理解、不明白、不接觸，卻使得這個價值上兆元，足以帶動台灣眾多產業轉型的大計畫被誤解，《慧眼看天下》第116集就邀請到世紀鋼董事長賴文祥、世紀鈽錸特董事長林明弘以及達德能源董事長王雲怡，與主持人黃寶慧一起從國際視野一窺這場全世界都在做的《全球綠能發展專題報導》。

慧眼看天下第116集 賴文祥 王雲怡
▲主持人黃寶慧專訪世紀鋼董事長賴文祥、世紀鈽錸特董事長林明弘（圖／慧眼看天下）

格陵蘭融化「無法挽回」海平面上升6公尺!
全球暖化讓北極圈的海冰急遽減少，格陵蘭首當其衝。在2019年夏天，當地的冰層就曾在一天內消失110億公噸，讓全球震驚。最新研究更指出，格陵蘭的冰層可能已經融化到「無法挽回」的地步。這代表，不管人們如何努力減碳讓全球的氣溫不再上升，格陵蘭的冰層還會不停融化。而根據估算，格陵蘭的冰如果全部融化，全球海平面平均將會上升至少6公尺，不少沿海城市將會泡在水中，台北、高雄和台南也在首波受害名單之內。但其實早在今年夏天的梅雨季，全球暖化所帶來的極端氣候災害已經可以初見端倪。中國大陸、日本和韓國今年都經歷了一場史無前例的超長梅雨季，接連發生洪患。有韓國科學家指出，這就是因為北極圈異常高溫所觸發的「蝴蝶效應」。

▼格陵蘭的冰已融化到無法挽回的地步冰河崩塌

陸「漁光互補」發電!水上鋪太陽能板 水下養大閘蟹小龍蝦
除了風力發電，太陽能也是全球能源轉型發展的重點。在中國大陸「漁光互補」的太陽能發電方式在近年掀起流行。發電站將太陽能板鋪設在廣闊的魚塘或是河流上方，下方則開放漁民進行養殖業。水上發電、水下養魚不只吸睛，也很有效率。因為水面上沒有遮蔽物，太陽能發電效益大大提升，而太陽能板造成的陰影則能減少水域優養化。在湖南的北港長河也引進了「漁光互補」的技術，水面上漂浮的27萬面太陽能板，長達8公里，不只打破中國大陸的境內紀錄，每年的發電量還可以達到1億兩千萬度。

▼中國大陸「漁光互補」的太陽能發電法 水上發電 水下養魚(圖／新華網)漁光互補（圖／新華網）

世紀鋼董事長賴文祥跨足離岸風電 產能拚台灣第一
風電遭批兆級騙局!?「風電女王」王雲怡親上火線打臉
台灣第一座離岸風電場於 2019 年正式商轉，宣告台灣離岸風電產業進入遍地開花期。隨著風場穩定發展，政府甚至研擬 2026 年到 2035 年的十年新目標，希望為台灣離岸風電帶來新機遇，但近期台灣投資市場卻出現雜音，有媒體直指離岸風電是一場高明的詐騙，為了深入理解這個產業目前發展的現況，《慧眼看天下》邀請了本土產業的世紀鋼董事長賴文祥先生，跟外商公司達德能源董事長王雲怡女士親上火線，向觀眾介紹台灣目前的離岸風電產業，台灣企業能施力的地方究竟在哪些部分，未來還能開發的部分又是哪些。台灣的風力發電是一場長達30年的產業革命，過去台灣民眾對離岸風電可能不了解，但在未來，風電將是台灣人生活的日常。

▼ 達德能源董事長王雲怡與主持人黃寶慧（圖／慧眼看天下）▲▼ 達德能源董事長王雲怡與主持人黃寶慧（圖／慧眼看天下）

▼完整節目內容，將會於10月3日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。慧眼看天下第116集顯圖

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：美選"十月驚奇"變驚嚇!? 首套劇本和陸全方位對戰!? 川普再嗆陸為疫情負責 習近平反擊：不是拳頭大就聽誰的！

《熱門影音推薦》

美駐華大使突離任未知會北京 川普發動十月驚奇!? 美次卿訪台解放軍再軍演! 華府軍售台七軍武 豪豬戰略要陸吞不下去!? 強國領袖信心習近平贏川普

中印45年來第一槍誰開的? 川普封殺陸企上癮? 盯上中芯專挑第一名開刀!習近平連講31次鬥爭 和美國鬥到底!?

印軍擊退解放軍!? 中印邊境衝突再起!2020中國軍力報告 2050年前解放軍追上美軍! 美軍機若在台起降 環時:台海戰爭就此打響!

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

ET快訊
獨／公車上遭「黑白摸」染紅座椅...高中儀隊正妹回應了
快訊／巴黎驚傳「巨大爆炸聲」！網狂刷推特：房子都在晃
金馬57完整入圍名單來了！桂綸鎂、謝欣穎搶影后
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他摔碎11次骨灰罈被逮！假車禍新招　專挑窄巷「方便被擦撞」

快訊／巴黎區傳巨大爆炸聲！　警秒出面澄清：是戰機飛過

童年遭霸凌！他20年後隨機盯上2名野餐妹　「連開6槍爆頭」洩憤

比利時深倩毒販瞞天過海　劫持直升機劫獄救老婆！

正妹主播拿「酒瓶狠砸」陌生男…當場遭逮捕！　衝突原因曝光

美選辯論一場「屎秀」！　BBC：拜登頂住壓力是最大贏家

刀還插在肚子上！逆子連砍數刀...母熟睡中「血染被單」慘死

韓裔民團在柏林設慰安婦少女像　日本官房長官：將盡力溝通拆除

18歲女高中生教師夢碎　診斷出大腸癌4個月淚別心愛男友

CNN：台灣爭取國際認同　即使贏了也可能是輸了

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

會動！日本交通標示「轉圈換一個」 隨號誌變化...在地人：40年前就有

要被送去加拿大...暖心汪鬧脾氣　中途爸不捨安慰：我也捨不得你

小琉球遇魷魚姨求買「10片200元」　他上船拆開驚見不到5片：垃圾人

葉總與主審衝突爆氣摔東西　 賽後解釋震怒原因

田馥甄演唱會出場「像被推出產道」ＸＤ　細曝Ella生勁寶過程：我是搖滾第一排！

他摔碎11次骨灰罈被逮！假車禍新招　專挑窄巷「方便被擦撞」

快訊／巴黎區傳巨大爆炸聲！　警秒出面澄清：是戰機飛過

童年遭霸凌！他20年後隨機盯上2名野餐妹　「連開6槍爆頭」洩憤

比利時深倩毒販瞞天過海　劫持直升機劫獄救老婆！

正妹主播拿「酒瓶狠砸」陌生男…當場遭逮捕！　衝突原因曝光

美選辯論一場「屎秀」！　BBC：拜登頂住壓力是最大贏家

刀還插在肚子上！逆子連砍數刀...母熟睡中「血染被單」慘死

韓裔民團在柏林設慰安婦少女像　日本官房長官：將盡力溝通拆除

18歲女高中生教師夢碎　診斷出大腸癌4個月淚別心愛男友

CNN：台灣爭取國際認同　即使贏了也可能是輸了

大埔遊湖住宿抽汽車！超萌代言人「老鷹哥」、「山豬妹」登場

宏達電獨家VR密室逃脫　《噬魂之夜》、《搶救阿斯加德》驚悚登場

配合祝山車站改建　觀日列車10月14日起改停對高岳車站

他入夜探親卻在山區迷航...手機又斷訊！中埔警急救援

《魔導少年：夥伴集結！》事前預約開放　與妖尾夥伴踏上冒險旅程

不斷更新／金馬57入圍名單出爐！《消失的情人節》提名11項大贏家

撒嬌白柴愛睏不去睡！　「ㄍㄧㄥ出雙眼皮」萌暈網：不知在撐什麼

白蓮宮羅周千歲聖誕祝壽大典　黃敏惠感謝疫情期間神明庇佑

瑞佛斯下台與執意用哈瑞爾有關？　快艇老闆曾問雷納德PG意見

中秋賞月也賞「水星」　躲在太陽後的它終於現身…這天傍晚快看西方

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

國際熱門新聞

即／亞美尼亞稱戰機遭土耳其擊落

3公尺巨鱷超肥　活吞鬥牛㹴

更／川普、拜登首場辯論會登場！

7%對決！拜登勝川普　最新民調「搖擺州直接倒一片」

她「雙手微濕」戴隱眼　右眼慘失明

女童補牙麻藥中毒3天後慘死　牙醫遭求償1.5億

為享折扣，女法官曬露三點自拍照

川普頻打斷發言　主持人吼：讓我問完

隱眼戴到失明！全因大眼妹忽略「1個小動作」

拜登辯論怒嗆川普「閉嘴」

羅傑叔叔VS.地獄主廚的「炒飯對決」

中華鳥會遭國際鳥盟除名！英主管機關啟動調查

加州婦女在沙灘上睡著　慘遭拖拉機輾壓致死

WHO醫師藉「治伊波拉名義」性侵50女

更多熱門

相關新聞

彰芳暨西島離岸風電攜手華城電機　機艙組裝落地台中港

彰芳暨西島離岸風電攜手華城電機　機艙組裝落地台中港

哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners, CIP）彰芳暨西島離岸風電計畫今（29）日與華城電機簽署機艙組裝廠工程合約，預計將在2022年第3季完工，落實經濟部工業局「機艙組裝」在地化。

慧眼看天下／川習聯合國辯論會打口水戰

慧眼看天下／川習聯合國辯論會打口水戰

外籍泳客泳渡日月潭　讚台灣防疫

外籍泳客泳渡日月潭　讚台灣防疫

關鍵字：

黃寶慧慧眼看天下綠能離岸風電

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

「華岡幫」小鬼400億貴婦摯友曝光

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

即／國3驚傳翻車事故！槽車「撞毀護欄」衝橋底爆炸

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

即／警員「命根」睡夢中被一把剪下　再猛捅1刀送醫

柚子配藥＝身體竄毒！「7類水果」也很要命

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

「讓人最不想交往」的3大星座

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

色房東看上女房客　廁所強開門性侵

蕭亞軒交往3年太逼人！小16歲男友壓力大到吐血

更多

最夯影音

更多
彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨
春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面