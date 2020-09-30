亞塞拜然＆亞美尼亞「打上癮」拒和談　安理會促停火談判遭無視

▲亞美尼亞與亞塞拜然在納哥諾卡拉巴克地區交戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

亞塞拜然與亞美尼亞因納哥諾卡拉巴克地區（Nagorny Karabakh）爆發的衝突越演越烈，甚至導致平民傷亡。聯合國安理會發布聲明呼籲兩國立即停戰與進行談判，不過亞塞拜然與亞美尼亞拒絕和談。

據路透社和俄羅斯衛星通訊社報導，尼日共和國駐聯合國大使阿巴里（Abdou Abarry）在一份聲明中指出，聯合國安全理事會成員支持秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）27日的聲明，強烈呼籲雙方立即停止戰鬥、緩和目前緊張的局勢，並立即進行談判。聯合國同時譴責兩國在接觸線上使用武力，也對戰事導致平民傷亡表示遺憾。

▲聯合國秘書長古特瑞斯呼籲兩國停戰並盡快返回談判桌和談。（圖／路透）

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）在接受俄羅斯國家電視台採訪時，斷然排除了任何談判的可能性。亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）也告訴該電視台，只要戰鬥持續，他們就無法進行談判。

台灣時間29日晚間，亞美尼亞國防部指控，親近亞塞拜然的土耳其派出F-16戰機擊落亞美尼亞的蘇-25戰機，讓飛行員當場身亡。不過，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）的發言人阿爾通（Fahrettin Altun）對彭博社否認了這項說法。亞塞拜然國防部也同樣否認此事。

▲亞塞拜然與亞美尼亞爭議區衝突最新畫面相當驚人。（圖／路透）

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