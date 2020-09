辯論後民調出爐！　CNN：有60％選民認為「拜登」獲勝

記者張方瑀/綜合外媒報導

美國總統大選首場辯論結束後,各家會後民調出爐。根據CBS調查結果,有48%的人認為拜登在辯論中獲勝,川普則為41%;CNN民調也指,有60%的民眾認為拜登打敗川普。總體而言,拜登在辯論時的表現較受到選民喜愛。

CBS NEWS BATTLEGROUND TRACKER

Instant poll of debate watchers: more say Joe Biden won tonight’s debate pic.twitter.com/dHZqV95wqB