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辯論後民調出爐！　CNN：有60％選民認為「拜登」獲勝

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▲▼拜登出席2020美國總統大選的首場電視辯論會。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合外媒報導

美國總統大選首場辯論結束後，各家會後民調出爐。根據CBS調查結果，有48％的人認為拜登在辯論中獲勝，川普則為41％；CNN民調也指，有60％的民眾認為拜登打敗川普。總體而言，拜登在辯論時的表現較受到選民喜愛。

根據CBS與YouGov合作的民調顯示，有48％的搖擺州觀眾認為拜登在辯論中獲勝，川普則為41％，10％的人覺得勢均力敵。不過，也有42％的觀眾認為，在辯論結束之後對於川普的看法變差，24％的人覺得看法變好；相較之下，僅有32％的觀眾對拜登好感度降低，有38％的人對拜登的看法變好。

CNN委託獨立機構SSRS進行的辯論民調同樣指出，有60％的受訪者認為拜登獲勝，僅有28％覺得川普才是優勝者。其中民調專家倫茲（Frank Luntz）組成的搖擺州焦點小組也認為，總體而言拜登的表現比川普還要好。

另外，CNN民調也請受訪者用幾個詞來描述兩位候選人，川普得到的評語大部分是「可怕、混亂、瘋子、令人費解、錯亂、強勢、傲慢、典型的川普」等；至於拜登則是「高過預期、政治家、克制、政客、好人但缺乏遠見、逃避」等。

根據現階段的民調，拜登在辯論過後的優勢提升，川普依舊落後，對拜登來說就是一場勝利。美國媒體《VOX》認為，在11月3日大選之前，川普仍需要一個強而有力的表現，來戲劇性地翻轉選情，依照目前狀況來看，連任之路並不樂觀。

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