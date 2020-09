18歲嫩妹搭上已婚男！慘被「囚禁虐打狂捅20刀」額上狠刻一排髒話

▲南非一名18歲少女被25歲嫌犯虐打、刀刺,甚至在額頭上刻寫一排髒話。(示意圖/取自免費圖庫123RF)

記者吳美依/編譯

南非東開普敦省(Eastern Cape)發生一起可怕事件,18歲少女摩莎(Moesha Magotha)被囚禁在一間房屋內,肩膀與四肢遭狠刺20刀,並被痛毆至臉部腫脹、面目全非,額頭還被刻上一排髒話。據悉,25歲的嫌犯尚恩(Sean Nicolas Hendricks)已經結婚,曾與受害者發展一段婚外情,最後不知出於何種動機,發動攻擊。

根據《每日星報》,警方發言人戈文德(Mali Govender)表示,一位市民通報,瓜內卡貝拉(Kwanonqubela)一間房屋傳出可疑噪音,同仁們抵達現時,「發現嫌犯身邊有一名遭到毒打的女性」,隨即實施逮捕。他提到,尚恩面臨謀殺未遂指控,並遭拒絕保釋,而相關單位仍在調查中。

Girl had 'p***' carved into her head after savage beating left her unrecognisablehttps://t.co/yLWHo0tuaa pic.twitter.com/1k9cnceLaT