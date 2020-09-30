　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

18歲嫩妹搭上已婚男！慘被「囚禁虐打狂捅20刀」額上狠刻一排髒話

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲南非一名18歲少女被25歲嫌犯虐打、刀刺，甚至在額頭上刻寫一排髒話。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者吳美依／編譯

南非東開普敦省（Eastern Cape）發生一起可怕事件，18歲少女摩莎（Moesha Magotha）被囚禁在一間房屋內，肩膀與四肢遭狠刺20刀，並被痛毆至臉部腫脹、面目全非，額頭還被刻上一排髒話。據悉，25歲的嫌犯尚恩（Sean Nicolas Hendricks）已經結婚，曾與受害者發展一段婚外情，最後不知出於何種動機，發動攻擊。

根據《每日星報》，警方發言人戈文德（Mali Govender）表示，一位市民通報，瓜內卡貝拉（Kwanonqubela）一間房屋傳出可疑噪音，同仁們抵達現時，「發現嫌犯身邊有一名遭到毒打的女性」，隨即實施逮捕。他提到，尚恩面臨謀殺未遂指控，並遭拒絕保釋，而相關單位仍在調查中。

摩莎被緊急送往利文斯通醫院（Livingstone Hospital），但目前仍處於危急狀態。根據其胞姊說法，她與嫌犯曾經有過一段情，但當時不知道對方已經結婚。姊姊蓋爾（Gail）透露，摩莎曾經收過嫌犯寄出的威脅訊息，未料最後真的遭到如此殘忍的傷害。

嫌犯25日首次出庭，議員魯恩里（Xolisa Runeli）也號召憤怒的民眾走上街頭，大約300人同一天聚集在地方法院外，要求替受害者伸張正義。魯恩里說，「他把她看得毫無價值。誰能夠頂著刻著髒話的額頭活下去？」他預告，嫌犯以後每次出庭，都會繼續發起示威，「我們10月27日還會回來的」。

►10秒立刻有感護髮

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
獨／公車上遭「黑白摸」染紅座椅...高中儀隊正妹回應了
快訊／巴黎驚傳「巨大爆炸聲」！網狂刷推特：房子都在晃
金馬57完整入圍名單來了！桂綸鎂、謝欣穎搶影后
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美駐聯合國大使PO文挺台　背景出現「超眼熟Q萌彩蛋」搶鏡！

反制美國補助波音　WTO支持歐盟對美「40億元商品課稅」

川普、拜登辯論會上「脫序互嗆」大亂鬥！　CNN： 完全一片混亂

更新／主持人秒打斷「宣布辯論結束」！川普又插嘴…拜登燦笑畫句點

美國拘留中心爆「隨便抓移民女性結紮」！　墨西哥怒要求給交代

印度19歲「賤民少女」慘被4男拖去輪暴虐打！癱瘓後丟在田裡等死

親伊朗民兵組織狂射火箭！　美國外交人員爆「準備撤離伊拉克」

羅馬尼亞市長染疫死亡！　2周後「狂勝64％」壓倒性贏得連任

土耳其又爆「涉入南高加索衝突」　支持敘北叛軍布署亞塞拜然邊境

最親台美國總統vs.自由派救星？　川普拜登「8大關鍵政策」一次看

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

會動！日本交通標示「轉圈換一個」 隨號誌變化...在地人：40年前就有

要被送去加拿大...暖心汪鬧脾氣　中途爸不捨安慰：我也捨不得你

小琉球遇魷魚姨求買「10片200元」　他上船拆開驚見不到5片：垃圾人

葉總與主審衝突爆氣摔東西　 賽後解釋震怒原因

田馥甄演唱會出場「像被推出產道」ＸＤ　細曝Ella生勁寶過程：我是搖滾第一排！

他摔碎11次骨灰罈被逮！假車禍新招　專挑窄巷「方便被擦撞」

快訊／巴黎區傳巨大爆炸聲！　警秒出面澄清：是戰機飛過

童年遭霸凌！他20年後隨機盯上2名野餐妹　「連開6槍爆頭」洩憤

比利時深倩毒販瞞天過海　劫持直升機劫獄救老婆！

正妹主播拿「酒瓶狠砸」陌生男…當場遭逮捕！　衝突原因曝光

美選辯論一場「屎秀」！　BBC：拜登頂住壓力是最大贏家

刀還插在肚子上！逆子連砍數刀...母熟睡中「血染被單」慘死

韓裔民團在柏林設慰安婦少女像　日本官房長官：將盡力溝通拆除

18歲女高中生教師夢碎　診斷出大腸癌4個月淚別心愛男友

CNN：台灣爭取國際認同　即使贏了也可能是輸了

他入夜探親卻在山區迷航...手機又斷訊！中埔警急救援

《魔導少年：夥伴集結！》事前預約開放　與妖尾夥伴踏上冒險旅程

不斷更新／金馬57入圍名單出爐！《消失的情人節》提名11項大贏家

撒嬌白柴愛睏不去睡！　「ㄍㄧㄥ出雙眼皮」萌暈網：不知在撐什麼

白蓮宮羅周千歲聖誕祝壽大典　黃敏惠感謝疫情期間神明庇佑

瑞佛斯下台與執意用哈瑞爾有關？　快艇老闆曾問雷納德PG意見

中秋賞月也賞「水星」　躲在太陽後的它終於現身…這天傍晚快看西方

小鬼免費追思會「入場須知」曝光！　「夜排、代排」恐被取消入場

新北登革熱群聚擴大！增4例五寮里筍園相關病例「總計23人確診」

棗泥、蓮蓉餡＝油糖吃到飽！專家揭「月餅防胖3招」O克內安心吃啦

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

國際熱門新聞

即／亞美尼亞稱戰機遭土耳其擊落

3公尺巨鱷超肥　活吞鬥牛㹴

更／川普、拜登首場辯論會登場！

7%對決！拜登勝川普　最新民調「搖擺州直接倒一片」

她「雙手微濕」戴隱眼　右眼慘失明

女童補牙麻藥中毒3天後慘死　牙醫遭求償1.5億

為享折扣，女法官曬露三點自拍照

川普頻打斷發言　主持人吼：讓我問完

隱眼戴到失明！全因大眼妹忽略「1個小動作」

拜登辯論怒嗆川普「閉嘴」

羅傑叔叔VS.地獄主廚的「炒飯對決」

中華鳥會遭國際鳥盟除名！英主管機關啟動調查

加州婦女在沙灘上睡著　慘遭拖拉機輾壓致死

WHO醫師藉「治伊波拉名義」性侵50女

更多熱門

相關新聞

樹林傳哭聲　他買小鹿放生留遺憾

樹林傳哭聲　他買小鹿放生留遺憾

網友Jason Liu長年在南非林場工作，意外遇上一頭被獵人捕捉的小鹿，他不忍小鹿被吃便花錢買下來打算放生，然而小鹿已經斷腿受傷，他盡力想救卻救不了小鹿，對此一直耿耿於懷。

南非千頭獅子命喪「困獵」娛樂場

南非千頭獅子命喪「困獵」娛樂場

大白鯊慘遭虎鯨獵殺　肝臟全破

大白鯊慘遭虎鯨獵殺　肝臟全破

繼父「60下連環毆」女孩頭腫成氣球慘死　母笑超爽

繼父「60下連環毆」女孩頭腫成氣球慘死　母笑超爽

逼11歲女剃和尚頭　繼父超瞎理由曝

逼11歲女剃和尚頭　繼父超瞎理由曝

關鍵字：

南非虐待

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

「華岡幫」小鬼400億貴婦摯友曝光

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

即／國3驚傳翻車事故！槽車「撞毀護欄」衝橋底爆炸

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

即／警員「命根」睡夢中被一把剪下　再猛捅1刀送醫

柚子配藥＝身體竄毒！「7類水果」也很要命

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

「讓人最不想交往」的3大星座

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

色房東看上女房客　廁所強開門性侵

蕭亞軒交往3年太逼人！小16歲男友壓力大到吐血

更多

最夯影音

更多
彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨
春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面