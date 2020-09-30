性侵「14歲親生女兒」致懷孕！獸父被關後...17獄友「激憤」活活打死他

▲14歲少女遭親生父親性侵導致懷孕。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



實習記者周依儒／綜合報導

印尼一名43歲狼父因性侵自己14歲的親生女兒而鋃鐺入獄，沒想到同一牢房的獄友得知男子入獄原因後，感到十分不滿及痛恨，於是17名獄友活生生將男子打死。警方表示，同房的17名獄友都已坦承犯案，並表示原先就已經不滿死者的態度，又輾轉得知他是性侵自己女兒而入獄，難掩激憤情緒才將人打死。

綜合外媒報導，這名男子性侵自己的14歲親生女兒而入獄。警方表示，死者僅入獄一天，但在獄中似乎跟其他人相處不睦，他們在上周六時突然聽到死者所屬牢房傳出一陣騷動，因此馬上起身查看，但沒想到快速到達現場時卻發現死者已經倒地不起，且全身瘀青、鮮血直流，立刻送醫後仍然宣告不治。

▲印尼警方開記者會說明，性侵自己親生女兒的狼父在獄中被其他獄友活活打死乙案。（圖／翻攝自中國報）



警方透露，這間牢房連同死者一共住著48人，盤問了其他47人後，有17人坦承犯案。但這17人也指出死者打從一開始態度就不佳，特別是之後得知他竟然是性侵自己女兒的禽獸後，許多人都感到十分不齒，最後難掩憤慨情緒，才會活活把人打死。

不過當地警方也坦承，目前監獄的情況很糟，每個牢房內人滿為患、人口密度超高，除了居住環境品質超級差以外，狹小又悶熱的空間容易造成犯人情緒躁動，加上集體生活，一個接著影響一個，進而發生悲劇。

據了解，當初這名狼父不但性侵自己的親生女兒，更導致女孩懷孕，因此在性侵案剛爆發時，就一度遭當當地村民群起圍毆，是鄉長出面阻止才免於一命。