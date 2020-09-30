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他摔碎11次骨灰罈被逮！假車禍新招　專挑窄巷「方便被擦撞」

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▲▼南韓一名老翁聲稱已故父母的骨灰罈遭車輛撞擊碎裂，製造假車禍。（圖／取自釜山警察署臉書專頁）

▲製造假車禍的嫌犯怕手臂遭車輛大力撞擊受傷，犯案前還戴上自製護具。（圖／取自釜山警察署臉書專頁）

記者張寧倢／綜合報導

南韓近日發生11起類似的假車禍，嫌犯是一名60餘歲的男性，犯罪地點選在狹窄的小巷弄，以戴著自製護具的手腕撞向來車的後視鏡後，順勢灑下碎裂瓷片，聲稱已故父母的骨灰罈遭車輛撞擊而碎裂，博取車輛駕駛的同情後索取補償金。直到某位受害者因為深怕留下肇逃案底而向警方報案，詐騙手法才得以曝光。

據《韓聯社》報導，來自釜山南區的受害人6月中旬開車行駛於住宅區的小巷間，突然聽見側邊後視鏡傳來撞擊聲，急忙下車察看。一位身穿黑西裝的男性正急忙整裡地上散落的白色碎瓷片，一邊悲痛地表示，已故父母的骨灰罈在剛才碰撞事故中碎成一地，並向駕駛索取30萬韓元（約新台幣7500元）的現金。

▲▼南韓一名老翁聲稱已故父母的骨灰罈遭車輛撞擊碎裂，製造假車禍。（圖／取自釜山警察署臉書專頁）

▲南韓一名60多歲老翁聲稱已故父母的骨灰罈遭車輛撞擊碎裂，製造假車禍。（圖／取自釜山警察署臉書專頁）

報導指出，受害的轎車駕駛看見當時嫌犯的喪家打扮，再加上「意外掉出」的一份寫著「死亡診斷書（火葬場）」字樣的文件信封，便不疑有他。受害人表示，光是想到骨灰罈是被自己砸碎就嚇得冷汗直流，掏空錢包裡所有現金交給嫌犯。

▲▼南韓一名老翁聲稱已故父母的骨灰罈遭車輛撞擊碎裂，製造假車禍。（圖／取自釜山警察署臉書專頁）

▲嫌犯企圖用寫著死亡診斷書的文件來增加詐騙的可信度。（圖／取自釜山警察署臉書專頁）

據報導，事後受害人對於沒有留下聯絡方式的「骨灰罈老翁」一直耿耿於懷，又怕被指控肇事逃逸，就主動打電話報警。釜山南部警察署接到報案後，立刻直覺這是一起詐騙案，因為不久前才發生一個情節完全相同的案件。

警方經調查後，將60多歲男性嫌犯逮捕歸案，發現光在釜山與慶南地區就犯下11件類似案件，共騙取了110萬韓元（約新台幣2.7萬元）。警方透露，犯罪地點都選在無人行道且沒有監視器的小巷內，嫌犯為避免撞車時受傷，犯案前還會先把自製的護具套在手上。

交通犯罪調查組長沈在勳（音譯）說，因為不希望對方報警，嫌犯只會向受害人收取小額的現金，如果受害者說剛好沒有現金，甚至會跟著他們回家拿錢。警方表示，目前仍在繼續追查有無其他受害人。

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