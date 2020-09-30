人妻中風昏迷住院78天　醒來父親心碎告知「妳老公和妳媽在一起」

Woman's husband has affair with her mum while she's in hospital – now they're married#infidelity #cheating https://t.co/lbkvXqv0Di — Daily Star (@dailystar) September 29, 2020

記者李振慧／綜合報導

巴西女子卡米拉(Kamylla Wanessa Cordeiro de Melo)做完減脂手術後，因為中風在醫院休養78天，出院後意外發現丈夫竟然和自己媽媽有染，而當她前去向媽媽查證時，竟然獲得對方肯定的答案，令她憤怒表示，「我媽就是愛和我比」。

來自伯南布哥州(Pernambuco)的卡米拉，近來向當地媒體表示，2017年她因為內分泌失調導致肥胖問題，前往醫院進行減脂手術，手術後因為中風必須繼續住院，便請母親住到她家幫忙照顧4歲兒子，沒想到對方連老公一起「照顧」，返家發現2人有了姦情。

卡米拉抱怨，「從我13歲、14歲開始，我媽就愛和我競爭，她只大我20歲而已，常說我的衣服她穿更好看，她煮的食物更好吃，我做的一切對她來說就是不夠好」，25歲那年愛上大她10歲的丈夫，原以為從此能過著幸福快樂的生活，沒想到又被母親破壞。

卡米拉表示，「我後來才知道，在我住院4個月期間，經歷生死交關的痛苦時刻，丈夫只來看過我2次，母親則是從來沒有來過」，出院後從父親那裡得知震撼消息，事後也獲得本人證實，「這是我此生經歷過最痛苦的事情，我不是指身體上的」。

卡米拉目前與丈夫分居中尚未離婚，對方已和母親光明正大在一起，「根據法院命令，我兒子每周得和父親同住2至3天，而我得知我媽每年3月2日會慶祝他們的交往紀念日，她甚至不掩飾在我住院期間勾引我丈夫這件事」，不過她現在也有了新的交往對象，2人已經交往10個月，「我還有愛我的父親和兒子，這樣就夠了」。

▼女子沒想到丈夫的外遇對象是自己媽媽。（圖／示意圖／視覺中國）

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