辣妹空姐交友軟體遇毒蟲　疫情害失業沒房！為愛「淪販毒車手」

▲英國空姐在交友軟體上認識新男友，被誘當販毒集團車手。（圖／翻攝自Facebook／Alexandra Dobre）

記者張寧倢／綜合報導

新冠肺炎影響全球經濟甚鉅，英國27歲空姐多布蕾（Alexandra Dobre）受疫情衝擊而失業後，在交友軟體上認識一名從事販毒的新男友，還幫忙運送古柯鹼，沒想到讓警方逮個正著，最終遭法庭判處28個月有期徒刑。據了解，多布蕾被捕後，毒犯男友早已不知去向。

根據《太陽報》報導，斯托克市（Stoke-on-Trent）警方攔下多布蕾的車輛，當場查獲包包裡的6包毒品，隨後又搜查了她居住的公寓，在臥室裡起出81袋白色粉末。經檢察官確認，共發現了19.4克的古柯鹼，粗估價值1740英鎊（約新台幣6.5萬元）到2610英鎊（約新台幣9.7萬元）。

▲多布蕾（Alexandra Dobre）年輕貌美，卻淪為運毒工具。（圖／翻攝自Facebook／Alexandra Dobre）

報導指出，多布蕾曾在倫敦魯頓機場（Luton Airport）為多家航空公司工作，並且常於Facebook、Instagram個人頁面上分享穿著空姐制服的工作照，或是去到歐洲各個城市旅遊照等，看起來生活過得十分充實。然而，持續延燒的新冠疫情卻讓多布蕾的人生變了調。

多布蕾的辯護律師表示，三年前她從羅馬尼亞移居英國，薪水也很高，但今年春天，她同時失去了工作和住所，不知道下一步該怎麼辦，「在交友軟體上認識的新任男友以降低租金的方式引誘她進行交易，並且在公寓裡存放毒品。」

報導提到，多布蕾承認擁有並意圖提供他人古柯鹼，被法庭判處28個月有期徒刑。律師補充，「自從她被捕後，男友就消失了，連多布蕾也沒能聯繫上他。」

▼多布蕾的毒蟲男友在東窗事發後早已消失。（圖／翻攝自Facebook／Alexandra Dobre）

►10秒立刻有感護髮