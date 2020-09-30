川普對中關閉邊境　拜登因此怒斥「仇外、恐懼販子」？團隊澄清

▲川普和拜登開場不到20分鐘，辯論就陷入一團混亂。（組圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美選第一輪辯論結束，美國現任總統川普和民主黨總統參選人拜登不斷互相插話，主持人一度控制不住場面。當中川普聲稱中國武漢疫情爆發後，他下令對中關閉邊境，拜登卻指控他是排外分子和種族歧視，但事實是如何呢？拜登的確在同天如此稱呼川普，但時間點過於接近，儘管川普的質疑不算無理，但拜登當時根本沒有明確將兩件事指涉在一起。

世衛組織（WHO）今年1月30日宣布疫情構成全球公衛突發事件，美國政府旋即於隔天下令，途經中國的外籍旅客一律禁止入境美國。川普在這次辯論會上指出，拜登當天就針對這項行政命令抨擊他，「我關閉（邊境）了，然後你就說『他是一個仇外分子，他是一個種族主義者而且還是個仇外分子。』」

CNN對此進行事實查核，川普宣布禁航令當天，拜登人正在愛荷華州（Iowa）進行造勢，事情發生的時間點幾乎重疊。

拜登競選團隊回應，拜登斥責川普是「歇斯底里的仇外分子」和「恐懼販子」，原由根本不是因為關閉邊境。團隊指出拜登在愛荷華上台前演講不久，衛生及公共服務部長阿札爾（Alex Azar）才宣布關閉邊境命令，時間差短到拜登還不知道已有這項行政命令。

團隊強調，拜登從未就關閉邊境一事採取明確立場，直到4月他才清楚表明認同該項決定。此事存在論述上的模糊地帶，宣布命令與上台演講中間的時間是否真的短到幕僚無從告知拜登，或是川普強將兩件事攪和在一起，抑或是這是一場政敵間的「誤會」，並無確切答案。