辯論吵翻天！場外逾500人聚集示威…抗議主題超多　警待命防失控

▲美選首場電視辯論會的場外抗議人群。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統大選的首場電視辯論30日於克里夫蘭的凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）舉行，場外約有500名社運人士聚集，針對種族歧視與氣候變遷議題進行抗議。

根據《每日郵報》報導，辯論開始的幾小時前，約14個不同性質的組織，共500名示威者湧向辯論會場，其中也包括許多凱斯西儲大學的學生。當局除了設立路障外，也召集國民警隊在場外待命，以防事態失控。

據報導，示威者所舉的標語各不相同，包含種族歧視的BLM運動、人權議題、大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）去世引起的「反墮胎」議題與美西大火延燒出的環保議題。

報導指出， 25歲患有腎臟疾病的麥克法登（Alex McFadden）隔日將接受移植手術，但仍走上街頭希望自己的聲音能被聽見，「國內的警察執法出現巨大問題，他們有很多不應該有的責任，同時，很多少數族裔也沒得到應有的尊重。」

61歲的當地居民加菲爾德表示，川普是一場災難，「我非常在一種族平等，反對資本主義，我對這些選擇不感興趣，但我仍打算投給拜登。」

報導提到，有部分示威者本以為首場辯論沒有把氣候危機納入議題，因此氣憤走上街頭，一名22歲大學生表示，「作為年輕人，氣候對我們真的很重要。」然而，場內的電視辯論上稍後已論及氣候變遷議題。

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