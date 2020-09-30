川普、拜登辯論會上「脫序互嗆」大亂鬥！　CNN： 完全一片混亂

▲美國總統川普與民主黨候選人拜登30日晚間展開首場辯論會。（組圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國總統大選首場辯論會於美東時間30日晚間10時40分（台灣時間上午10時40分）落幕。總統川普在過程中頻頻插嘴，民主黨候選人拜登也屢次犀利質問，主持人華勒斯（Chris Wallace）不得不多次提高聲音，控制秩序。英美媒體紛紛指出，這簡直就是史上最混亂的一次辯論大會。

川普質疑拜登的智商，批評對方從政47年卻非常無能，還多次把焦點帶往拜登次子杭特（Hunter Biden）捲入的烏克蘭金流案與過去的毒癮問題。

▲拜登首場辯論會上發言持續被打斷。（圖／路透）

拜登一開始顯得有些慌張，甚至被激怒，以至於直接叫川普「閉嘴」。但他抓住防疫、種族、經濟與稅務問題猛打，批評川普是「美國史上最爛總統」以及「普丁的小狗狗」。

CNN在大選專頁上以「完全混沌的首場辯論」（Pure chaos at the first debate）形容這一晚，批評首場辯論會因為川普的「脫序、辱罵與干擾而退化成一片混亂與無情的連番人身攻擊」，儘管辯論分為6大主題，但許多國人恐怕根本搞不清楚2人在說些什麼。

CNN記者塔珀（Jacob Tapper）表示，今晚簡直像是「在垃圾堆和火車殘骸裡燃燒的燙手混亂」，並把這一切歸咎於川普。他說，「這是我所見過最糟糕的辯論，事實上，這甚至不是一場辯論，這是一場恥辱……我可以肯定地告訴你一件事，美國人民今晚輸了，因為那真是太可怕了」。

▲CNN等外媒批評，川普不斷插嘴嘲諷，擾亂辯論會。（圖／達志影像／美聯社）

NBC以「亂鬥」（melee）一詞形容這場辯論會。《紐約時報》指出，「川普在與拜登的辯論會上，以多聲交雜、謊言與嘲諷踐踏了禮儀」。《福斯新聞》報導，現場因談論到大法官、新冠肺炎等議題而充斥犀利交鋒與辱罵。

《華盛頓郵報》指出，川普「莫名其妙」的辯論策略就是在推特上瘋狂發文90分鐘，虛張聲勢、對抗事實，「他沒有和拜登真誠地接觸，他的方式蠻簡單的，就是在每個討論中不斷咆嘯與霸凌」，刻意使得對手感到不安，無法提出任何想法。

BBC報導，川普的策略似乎就是要讓拜登坐立難安，因為他在疫情等議題上無法獲勝，所以避免進行太多辯論，阻礙理性溝通；這一場無法被稱之為「辯論」的辯論太過混亂，不可能改變多少人的心意。

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