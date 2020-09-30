美駐中大使籲注重「關係對等」　臨別前為美強硬態度作辯護

▲美國駐中國大使布蘭斯塔（Terry Branstad ）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

即將離任的美國駐中國大使布蘭斯塔德29日為美國對中國強硬的態度進行辯護。他表示，兩國之間的關係還是存在正面因素，尤其是在貿易方面取得進展，他希望合作也可以擴展至其他領域，包括對待美國傳媒和外交人員方面。

據美聯社報導，布蘭斯塔德（Terry Branstad）表示，美國為了實現公平和互惠的關係，一再試圖「再平衡」兩國的關係，然而每當華府採取行動時，中國政府就會立即反擊，例如關閉總領館，或是加徵進口關稅，這些舉動都讓雙方的關係「失衡」。他認為，若要維持美中珍貴的關係，兩國的關係就必須對等，這也是川普強烈要求的。

在2018年發動貿易戰並以國家安全為由限制中國電信巨頭華為之後，川普政府今年再一次對中國施壓。9月初，美國宣佈對中國外交官和記者施加新的限制，要求他們在舉辦任何活動或進行訪問前，都必須取得美方批准。

▲布蘭斯塔德與習近平關係良好。（圖／達志影像／美聯社）

此外，川普還關閉了中國駐休士頓的領事館，並在多個方面反覆批評中國，其中包括中國處理冠狀病毒的方式、中國在南海的軍事行動，以及中國在香港和新疆地區的人權記錄。

對於美國的攻擊，中國不甘示弱，以牙還牙關閉了美國在成都的領事館。中國外交部長王毅表示，美國已讓兩國關係面臨自1979年以來最嚴峻的挑戰。

布蘭斯塔德在採訪時回應，兩國關係在過去本就經歷了許多起起落落。他認為，美中兩國在今年1月達成的第一階段貿易協定，以及中國同意將芬太尼列（Fentanyl）類藥物列為管制品，都是積極的進展，「我希望我們可以在其他（指在其他領域取得合作），比如對待我們的媒體，對待我們的外交官。」

▲布蘭斯塔德趕在11月總統大選前回國，有傳他將在愛荷華州為川普助選。（圖／達志影像／美聯社）

他也將兩國關係惡化的矛頭指向新冠病毒。他表示，中國國家主席習近平曾向川普總統保證中國的疫情已得到控制，但事實並非如此。

長期擔任愛荷華州（Iowa）州長的布蘭斯塔德在擔任駐華大使3年又3個月後，將在本週返回愛荷華。他曾在過去的採訪中指出，這是他和妻子在家鄉以外居住時間最長的一次。華府目前還未任命他的繼任者。布蘭斯塔德預計將在愛荷華州為川普和其他共和黨候選人助選。