辯論台上吵…川普同步狂發「35則推特」狂罵！　拜登也不甘示弱

▲美國總統川普（左）與民主黨總統候選人拜登。（組圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統大選首場辯論落幕，總統川普除了在台上和民主黨候選人拜登大打口水戰外，還「同步」在推特狂發35則貼文。除了貼出他跟拜登的辯論畫面之外，還猛嗆拜登「我當總統的47個月，比拜登在47年裡做的還多」。

2020年美國總統大選第1場辯論會於美東時間29日晚間9時登場，辯論在開始20分鐘後就陷入混亂，整整90分鐘的辯論，川普跟拜登吵得不可開交，主持人多次打斷想讓辯論繼續，幾乎吵成一團。

拜登持續攻擊川普隱匿疫情，「你搞砸所有事情，你是美國有史以來最爛的總統」，對著鏡頭詢問觀眾，「你們能夠相信他嗎？」、「他根本沒有計畫」。川普也在台上回嗆，「人們會理解的。喬，47年以來你們什麼事都沒有做」、「永遠不要對我用聰明這個字，你一點也不聰明，喬」。

Joe Biden could not name a single Law Enforcement group that supports his candidacy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2020

除此之外，川普疑似也先安排好幕僚替他在推特同步發文；據統計，在上午9時至10時38分之間，川普的推特帳號猛發了35則貼文，繼續推特狂嗆拜登「如果我們在新冠疫情上聽拜登的，可能會有數百萬人死亡」、「我當總統的47個月，比拜登在47年裡做的還多」、「美國民眾想要法律與秩序，但拜登連這幾個字都不想說」、「拜登連一個支持他參選的執法團體都說不出來」。

Donald Trump is the worst president we've ever had. — Joe Biden (@JoeBiden) September 30, 2020

拜登則在這段期間發了16則貼文，不甘示弱地回擊表示，「在這位總統的領導下，我們變得更虛弱、更軟弱、更貧窮、更分裂、更暴力」、「你們聽到總統川普說了很多話，但你能說出一件他讓你們生活變更好的事嗎？」、「這是我遇過史上最爛的總統」。

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