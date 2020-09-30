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兩岸若開戰能撐多久？台灣退役老兵叮嚀兒子：一槍幹掉要你衝鋒的長官

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▲▼國軍（圖／翻攝國防部發言人）

▲近來兩岸局勢緊張。（圖／翻攝國防部發言人）

記者鄭思楠／綜合報導

「如果兩岸開戰，台灣能撐多久？」這是常提到的一個老話題。由於近來兩岸局勢緊張，29日，國民黨立委曾銘宗在質詢時再次拋出這個問題，行政院長蘇貞昌回答稱，他相信「台灣一定會永遠撐著」。對此，一名上世紀80年代曾服役2年的「大專兵」A先生卻說，自己曾叮囑兒子，「如果兩岸開打，你的長官要你衝鋒，你就直接一槍幹掉他，然後投降。」

此外，國防部也不斷強調「戰到最後一兵一卒」的防衛決心。那麼，軍隊的戰鬥意志到底能否「堅持到最後一刻」？或許只有在台軍服過役的人才最有發言權。據《環球時報》報導，29日，A先生聊起他和他兒子的兩段服役經歷。A先生直言，「沒必要為了一場不正義的、必輸的戰爭而死，況且你的屍體還沒僵，戰爭就打完了。」

A先生當時服役於海軍，他將士兵大致分為三類，跟著蔣介石到台灣的大陸老兵、2000年陳水扁上台前服役的和2000年之後服役的。

「當年跟著蔣介石到台灣的大陸兵無仗可打，年紀又大，所以蔣介石就成立『退輔會』（退伍輔導委員會）安排他們的生活出路，」在A先生看來，這批現今最少也有八九十歲的大陸老兵打過金門炮戰，用最原始的工具修築過日本人認為不可行的蘇花公路、中部橫貫公路，還在中央山脈種植水梨、蘋果，算是為台灣作出重要貢獻的，「但他們被民進黨罵成『米蟲』，他們的『事蹟』也只剩下『228事件的兇手』。」

▲▼國防部深夜發影片強調，國軍絕對有能力與信心捍衛國家主權。（圖／翻攝國防部影片）

▲國防部深夜發影片強調，國軍絕對有能力與信心捍衛國家主權。（圖／翻攝國防部影片）

至於包括自己在內的2000年之前服役的台軍官兵，A先生說，當時教戰內容依舊不離黃埔、「五大信念」（主義、領袖、國家、責任、榮譽），「反攻大陸，解救同胞」是「為何而戰」的理由，「這一代官兵大都經過『一個中國』思想的洗禮，大多數在退役後成為台灣經濟起飛成為亞洲『四小龍』的創業骨幹，也是後來最早去大陸投資的台商。」

「反攻大陸」雖然掛在嘴邊，但在那個年代，越來越多台軍官兵已經意識到這是不可能完成的任務，消極情緒已開始在台軍中蔓延，「我服役的『陽』字型大小驅逐艦，是美軍淘汰送給台灣的老船，船上只有兩艘救生艇，把救生艇放入水中最快也需要15分鐘，可是如果被水雷擊中，只要1分半鐘艦就會沉沒，救生艇形同擺設。」A先生回憶，當時台軍中流行一些順口溜，「苦幹實幹，撤職查辦；大混小混，一帆風順」、「班長的一張嘴，我的天南地北；連長的一雙腿，我的千山萬水」（形容自己的命運掌握在長官的一舉一動中）。

至於2000年之後服役的台軍官兵，在A先生看來，外界對其「草莓兵」的評價並不為過，「氣溫30度以上不可以出操，下雨天不可以出操。所謂『越野行軍』，不過是背著野戰包繞著基地周邊走，渴了可以去買汽水，餓了可以吃小吃，晚上回寢室睡大覺。」

由於兵役制度改革，從2013年開始，1994年1月1日後出生的役男只需要接受4個月的軍事訓練，將不再需服1年期的義務兵役。A先生對現狀的瞭解很多都來自於他的兒子，「我問我兒子現在有沒有思想教育，他說還有，只不過台軍的『使命』已經從『反攻大陸』變成了『保護台灣』，這些『草莓兵』沒有『一個中國』思想，也不知為何而戰，純粹就是來混日子，在家是『魯蛇』，當兵是草包。我兒子連上居然有一半的人不會寫字，令人難以置信，兒子告訴我，除了他，連隊裡其他基本全是『台獨』，或者連『台獨』是啥都不知道的笨蛋。」

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

「士兵人手一台手機，還可以直播，儘量玩，只要不闖禍，」A先生說，軍中紀律也不是沒有，其中一條就是「不要使用大陸的華為手機」，以防洩密，使用Iphone就隨意，「是不是很搞笑？在軍營裡Iphone直播不洩密，用華為就是洩密。」

「提到單兵基本訓練，更是不到位，經常出現齊步走時同手同腳、左右不分的搞笑場面。」對於經常爆出的台軍生活作風醜聞，A先生認為「純粹是閑出來的」，「天天演習訓練，哪有時間幹壞事？」

根據此前報導，台當局防務主管部門公佈的2021年預算，總數近4000億元新台幣，但由於需購買對美軍購，保守估計缺口仍然近300億元。A先生也發表了自己的看法，與高額軍購經費相對的是，他的兒子4個月才開過一次槍，每人總共5發子彈，「說是預算不夠，不想開槍的可以把子彈給別人，或者省下來。」

「其實，儘管民進黨當局買了那麼多美國武器，但將武器交到這些『草莓兵』的手上也是廢物。」A先生認為，最關鍵的是眼下台軍毫無士氣可言，說句誇張的話，台灣目前沒有軍隊，至少沒有合格的軍人，「民進黨幻想由這幫『草莓兵』對抗解放軍，就連台灣島上的人也認為是個笑話，只有蔡英文當真話講。」

「莫等待，莫依賴，勝利絕不會天上掉下來……，靠天吃飯要餓死，靠人打仗會失敗，我們不能再做夢，我們不能再發呆……，」A先生提起這首名為《莫等待》的歌，他說，這是40年前他服役時曾唱過的，當時在軍中傳唱，說明還有點「軍人樣」，「現在民進黨專門想著靠美國人打仗，能不失敗嗎？」

在被問到開篇的老問題，「如果兩岸開戰，台軍能撐多久」時，A先生講了當年自己的親身經歷，「有一次做搶灘衝刺，我們一個班一起上，結果班長哨音一響，只有我一個人衝鋒，並且宣佈我陣亡，我氣嘟嘟的回去找他們算帳，他們說『幹嘛那麼玩命？時間到了就退伍了，沒必要犧牲』。」A先生強調，這還是40年前發生的事，「我的一位朋友是一名台軍軍官，他說兩岸一開戰，他就開炮，把機場跑道炸爛，都別飛了，直接繳械投降。」

所以，A先生直言，自己曾叮囑兒子，「如果兩岸開打，你的班長要你上，你就直接一槍幹掉他，然後投降，因為沒必要為了一場不正義的、必輸的戰爭而死，況且你的屍體還沒僵，戰爭就打完了。」

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