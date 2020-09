人妻和4孩遭貨車輾斃！　丈夫路過現場旁觀...回家才發現真相

▲男子路過車禍現場,沒想到傷者是他親人。(圖/示意圖/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

美國堪薩斯州近來發生一起不幸事件,一名男子回家時剛好路過車禍,停下來看了一會離開後,收到朋友通知發現妻子潔西卡(Jessica Noel)與4名孩子發生意外,且就是自己剛剛經過的地方,全家人被送醫後皆不幸身亡。

32歲女子潔西卡25日下午5時載著4名孩子一同出外購物,在返回家的路上被一輛載滿貨物的卡車撞上,嚴重的車禍導致她與3名孩子當場身亡,分別是10歲的阿娜雅(Anaiah Williams)、4歲的傑佛里(Jeffrey Williams)以及4個月大的漢克(Hank Williams),23個月大的孩子麥克(Mack Williams)因為受重傷被送到醫院醫治,但隔日仍不幸身亡。

潔西卡的丈夫傑夫(Jeff Williams)當時也帶著10歲兒子布魯克林(Brooklyn)外出購物,返家時雖然有注意到車禍現場,但沒料到傷者就是他的妻兒,姪女後來在gofundme網站上發起募款,希望能有好心人幫助他們走出難關。警方表示,貨車司機當時自行從車內爬了出來,身上沒有受到重傷,目前尚未對其提出起訴,案件仍在調查中。

This mother and 4 of her 5 children were killed in a horrific car collision in Kansas leaving her husband and 1 child behind. I can’t imagine the pain this father and child our in. GoFundMe was started to help with the funeral and medical. Please help! https://t.co/yBTcEfFQiL