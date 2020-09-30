才被扶正男友又有小四！　小三暴怒淋100度滾燙熱水毀他命根





▲女子淋滾燙熱水在男友下體。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

新加坡50歲女子札里娜(Zareena)原本是小三後來順利扶正，沒想到男友死性不改又在外面搞外遇，一氣之下朝對方下體淋滾燙熱水報復，造成皮膚12%面積二至三度灼傷，但她辯稱事件只是意外。男友則在法庭上痛苦控訴，「這是我人生經歷過最嚴重的痛苦」。

新加坡《今日報》報導，被告札里娜2006年開始與受害人約會，雖然明知道對方已婚但仍願意繼續交往，對方後來也實現承諾真的離婚，以為戀情終於可以修成正果時，2015年發現對方可能有外遇，2017年1月與男友在碼頭與疑似是「小四」的女人見面，不過男友發誓心中只有她一個人才願意消氣。

2017年7月4日，札里娜邀請男友到家裡吃晚飯，對方在沙發上睡著時，她在對方手機發現別的女人傳來簡訊，一氣之下便把剛煮開的熱水淋在對方褲子上。本案28日開庭，醫學專家表示，被告當時所用的熱水約90至100度，至少淋了200至300毫升的水。

札里娜的辯護律師則表示，她把男友叫醒後大吵了一架，對方後來跟著她進廚房，由於水開了，她伸手要去拿水壺時對方剛好拉了她的手，才會導致熱水淋到下體。受害人表示，當時自己正在睡覺，突然感覺到「此生最嚴重的痛苦」，張開眼發現女友看著他說，「這樣服務你才對」。

受害人痛訴，札里娜事後還把他的醜聞寄給所有親友傳閱，讓他變成笑柄，嚴重的燙傷讓他住院26天、請了39天病假，至少6個月無法正常工作。對於相關指控札里娜皆不認罪，反駁事件只是意外，但仍被法官定罪，將於10月20日返回法庭接受審判。

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