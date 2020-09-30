被爆逃稅只是開始！川普擔憂「成階下囚」　前助理曝：還有更多內幕

▲川普前助理柯恩爆料，川普最恐懼的是面臨稅務詐欺等刑罰。（圖／路透社、達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普在就任前以雄厚的財力與房地產著稱，然而近來美媒《紐約時報》爆料，川普在進入白宮前只繳過聯邦所得稅750美元（約新台幣2.2萬元），十數年以來逃漏多項稅款，且積欠4.2億美元債務；曾任職川普的私人助理柯恩

（Michael Cohen）更透露，川普其實非常恐具面臨稅務詐欺等刑罰。

根據《商業內幕》（Business Insider）報導，柯恩分析川普為何不斷對外界隱藏財務報告，因為稅務與債務等金錢糾紛，極有可能成為川普無法連任總統的罪魁禍首，而川普所恐懼的財務記錄，正是了解其違法犯罪、貪汙的「羅塞塔石牌」（Rosetta Stone），所有犯罪內幕將真相大白。

柯恩長期以來在外界有著替川浦收拾殘局的形象，早在8月時就曾向美國有線電視新聞網透露，川普最大的恐懼就在於財務資訊被公開，而當時《時代雜誌》（TIME）政不斷報導川普逃漏稅的相關新聞。

然而即使曾做為川普的前助理，柯恩還是於今年8月出版新書《不忠》（Disloyal），爆料川普之前的桃色糾紛與風波，還親口承認曾支付封口費給自稱和川普有過性關係的2名女子，更爆料川普其實是名副其實的種族主義份子，且與俄羅斯總統川普間的確存在秘密連繫管道。