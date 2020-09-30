川普嗆「耳機動手腳」作弊打辯論！拜登貼冰淇淋照幽默回擊

▲拜登在推特幽默回擊川普指控。（圖／拜登推特、路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統大選首場辯論於當地時間29日舉行，共和黨候選人川普與民主黨候選人拜登才一開場就砲火猛烈，吵得不可開交。而川普早在選戰開始時，就不斷主攻拜登的認知問題與精神狀況，川普團隊在辯論前發表聲明稱，拜登幾日前明明同意事先檢查隱形耳機，但卻突然反悔，質疑拜登想在隱形耳機上「動手腳」藉此作弊。對此拜登則在推特上幽默提出反擊。

根據《底特律新聞報》報導，川普陣營發言人莫塔（Tim Murtaugh）29日發表了一份聲明，聲明中指出，拜登的團隊幾日前曾經同意，在辯論前檢查隱形耳機，但辯論當日卻又突然改變想法，拒絕檢查。川普陣營再度鎖定拜登的精神狀況並質疑，拜登有意要在耳機上動手腳。除此之外，川普團隊還說，拜登團隊要求在中場有更多的休息時間，但遭到川普拒絕。

It’s debate night, so I’ve got my earpiece and performance enhancers ready. pic.twitter.com/EhOiWdjh1b — Joe Biden (@JoeBiden) September 29, 2020

對此，拜登的團隊表示，拜登從來沒有要求要更多的休息時間，更沒有戴耳機，因為戴了耳機只會讓人分散注意力而已，間接否認以隱形耳機作弊的指控。拜登陣營更回擊，川普團隊不斷在一些不重要的議題上辯論，而不是鎖定在實質議題上，只是因為怕自己在今晚的辯論會上表現不好，想要找藉口而已。

拜登本人更是在推特上發出一張耳機與冰淇淋照片並幽默反擊，「今晚是辯論夜，所以我準備好我的耳機和體能增強藥物（指冰淇淋）了。」