川普嗆「耳機動手腳」作弊打辯論！拜登貼冰淇淋照幽默回擊

▲拜登在推特幽默回擊川普指控。(圖/拜登推特、路透)



記者王佩翊/編譯

美國總統大選首場辯論於當地時間29日舉行,共和黨候選人川普與民主黨候選人拜登才一開場就砲火猛烈,吵得不可開交。而川普早在選戰開始時,就不斷主攻拜登的認知問題與精神狀況,川普團隊在辯論前發表聲明稱,拜登幾日前明明同意事先檢查隱形耳機,但卻突然反悔,質疑拜登想在隱形耳機上「動手腳」藉此作弊。對此拜登則在推特上幽默提出反擊。

根據《底特律新聞報》報導,川普陣營發言人莫塔(Tim Murtaugh)29日發表了一份聲明,聲明中指出,拜登的團隊幾日前曾經同意,在辯論前檢查隱形耳機,但辯論當日卻又突然改變想法,拒絕檢查。川普陣營再度鎖定拜登的精神狀況並質疑,拜登有意要在耳機上動手腳。除此之外,川普團隊還說,拜登團隊要求在中場有更多的休息時間,但遭到川普拒絕。

It’s debate night, so I’ve got my earpiece and performance enhancers ready. pic.twitter.com/EhOiWdjh1b