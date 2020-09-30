老婆買北市房！家中開銷全包辦…但「這要求」他氣炸：當我入贅

▲老婆向原PO提出「小孩跟她性」的要求。（示意圖／Pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

許多情侶走入婚姻之後，才發現對方有著自己不能接受的地方，一名男網友表示，自己月收入6萬，家裡開銷都是老婆負擔的，也從來沒有因此生氣，但沒想到對方竟然要求，小孩出生後要跟媽媽姓，「如果以後別人問我要怎麼回答？別人知道還以爲我是入贅的。」

該名男網友在臉書「靠北女友my girl」發文，老婆家裡比較有錢，當初結婚時不收聘金，婚禮一半以上費用也都是老婆出的，現在居住在台北市的房子也是老婆買的。自己月收入只有6萬元，認為老婆賺的多，負擔家庭開銷很正常，雙方也沒有因此而吵架過。

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲兩人辦婚禮時，有一半以上的費用都是女方支付。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

他接著說，「但是現在女兒出生為什麼一定要跟妳姓？只因為妳說妳姓氏特別」，法律規定是一回事，但是傳統上小孩出生都是跟爸爸姓，「你還不是跟你爸姓，如果以後別人問我要怎麼回答，別人知道還以爲我是入贅的。」

原PO提出要回去和家人討論，老婆卻因此生氣，此舉動讓他非常傻眼，「這種事情不用經過爸媽同意嗎？孫女也是我們家長孫不是嗎？什麼叫如果二胎是兒子再跟我姓，如果你之後決定不生了只生一個呢？」

網友看完貼文後，認為男方要好好檢討，「其實一人一個蠻公平的，也可以先說好，如果因為她沒打算生第二個，第一個就要去改姓」、「房子是她婚前買的，所以是老婆的，她負擔家庭開銷，所以孩子歸她也是正常的吧」、「她有開口要求女兒跟她姓已經很尊重你，不然等她懷兒子你就準備被她離婚」、「其實以傳統來講，啥都沒出到的你，就已經是倒插門了」。