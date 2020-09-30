辯論火氣大！川普頻插嘴又狂發推特　拜登怒嗆：你可以閉嘴嗎？

記者張方瑀／綜合報導

美國大選首場辯論於美東時間29日晚間9時（台灣時間30日上午9時）登場，結果才開場川普、拜登與主持人華勒斯就吵成一團。拜登在發言的過程屢被川普打斷，讓他忍不住對川普說，「你可以閉嘴嗎？」而川普也有時間在推特發文表示，「我當總統的47個月，比拜登在47年裡做的還多！」

▲拜登怒嗆川普閉嘴。（圖／路透社）



綜合外媒報導，辯論在開始20分鐘後就陷入混亂，川普在拜登針對健保進行發言時不斷插話，結果淪為互嗆口水戰，兩位候選人根本無暇討論政策。拜登甚至在18分鐘後，忍不住轉頭對川普說「你可以閉嘴嗎？」（Will you shut up, man？）結果還是被川普無視，拜登只好再補一句，「你就繼續瞎扯吧！」（Keep yapping, man）

The American people want LAW & ORDER — Joe Biden won’t even say those words! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2020

川普在場不甘示弱回擊，「人們會理解的，喬，（在華盛頓）47年來你們什麼都沒做。」同時，他也在辯論進行當下，繼續在推特不停發文攻擊拜登，大量轉發他在辯論時狂嗆拜登的影片，「我當總統的47個月，比拜登在47年裡做的還多」、「美國民眾想要法律與秩序，但拜登連這幾個字都不想說」。

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