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WHO爆性侵！醫師藉「治伊波拉名義」關房門　硬上50女…搞大2肚子

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▲▼剛果,伊波拉疫情。（圖／路透）

▲剛果伊波拉疫情嚴重，卻傳出WHO性醜聞。（圖／示意圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

世界衛生組織（WHO）2020年除了應付新冠疫情之外，對於過去在剛果的伊波拉疫情，仍在持續努力。但近日卻遭到踢爆性醜聞，指出有駐點醫師與社服員工用「義診」、「WHO」的名義，對當地至少50名女性伸出魔爪，甚至還有2人因此懷孕。

根據英國《BBC》報導，新人道機構（The New Humanitarian）與路透基金會合作，針對剛果爆出WHO人員在當地出現性侵的行為作出一年調查，發現確實出現派遣醫師與社工對於當地婦女性侵與性騷擾，且受害者至少有50人，就連在醫院都會被性侵，部分受害者出面作證反應，「那些人員都假借公事名義，行性侵之實」。

一名25歲受害者表示，擔任清潔工的她，被一名WHO的醫師邀請到家中，想要談升遷的事情，但一開口就說「其中的條件就是你要跟我發生關係」，接著就關上房門強行脫掉對方衣物。此外，也有一名伊波拉痊癒者，被邀請到飯店之後，以為要被諮詢健康問題，卻沒下藥性侵。

剛果當地婦女表示，男人以性作為藉口已經變得普遍，甚至變成找到工作的方式。而WHO傳出這樣的醜聞，讓各界相當震驚，尤其在疫情當中對外呼籲保持社交距離，內部人員卻反而藉由醫療名義進行「近距離違法」事件，WHO則回應，全案件已經進入內部調查程序。

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