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搖擺州明顯失守！當年川普支持者「倒戈挺拜登」　曝心聲：沒法看這世界更糟

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▲▼川普,拜登。（組圖／美聯社、路透社）

▲川普、拜登在辯論上爆吵。（組圖／美聯社、路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

美國大選進入倒數階段，台灣時間30日上午進行首場總統候選人辯論，民主黨候選人拜登（Joe Biden）與共和黨候選人川普（Trump）一上場即砲火全開，分別針對六大問題進行辯論。然而外媒卻爆料，有一些4年前曾投給川普的支持者，現在都直接表態，將不會繼續投給他。

根據《美聯社》報導，2016年美國總統大選時，曾有4個搖擺州包括德州，如今都直接表態將不會投給川普一名47歲德州高中圖書館員工Shawna Jensen表示，「我今年不會投給川普了，我的心告訴我不可以這麼做」，Shawna Jensen當時是一名重度川普支持者，但面對2020的情況，決定要將選票決定投給拜登，「因為川普根本不知道現實情況是什麼」。

截至目前全美最新民調顯示，拜登得到50％的支持度、川普則是43％，兩人相差在可近可遠的懸殊上，每屆總統大選定輸贏都在搖擺州部分，如今搖擺州立場明確，恐怕將對共和黨相當不利。

拜登持續削弱川普「鐵票倉」，也就是沒有大學文憑的白人。在2016年，符合該條件的選民高達61％支持川普，僅31％支持希拉蕊，如今仍有50％支持川普，但支持拜登的比例提高至41％。

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