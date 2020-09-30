正妹師狂歐幼兒園生！擰朵、關廁所...家長爆氣怒搧耳光

▲影片傳自youtube，如遭刪除請見諒。

實習記者周依儒／綜合報導

泰國驚傳一起震驚全國的幼兒園教師虐童案。一名外型亮麗、30歲的幼教老師，多次痛毆不到6歲的幼兒園學生，還會把他們關進廁所裡面，讓該幼兒園不得不召開家長會，請這名老師當面向家長們道歉。不過，家長們似乎不領情，當場氣的直接搧她巴掌。

▲泰國幼兒園老師多次出手推倒兒童。（圖／翻攝自YouTube）



根據《泰國日報》報導，這名幼兒老師名叫Jum，從影片中可以看到，Jum在上課期間多次個別訓斥班上孩童，除了口頭辱罵外，Jum也多次出手毆打學生、用手指不斷推學生的頭、擰學生耳朵等，甚至還把學生關進廁所裡面，畫面讓人看了不禁皺起眉頭。直到班上孩童受不了告知家長後，家長在班上偷偷裝下監視器，才在本月22日錄下了Jum平常的施暴過程並在網路上曝光。

▲孩童在地面上拖行。（圖／翻攝自YouTube）



此虐童案在泰國引起極大關注，多位政治人物、名人網紅紛紛站出來指責，迫使該幼兒園在24日召開家長會，並請Jum親自向家長們道歉。不過幼兒園的家長對校長的道歉並不領情，他們認為在Jum施暴期間也有許多老師在旁邊，但卻沒有制止；而對於Jum戴著口罩、滿臉憔悴的致歉更是無法諒解，有幾名家長甚至氣的上前怒搧巴掌，雖然之後有其他家長出面居中協調，但現場氣氛仍然十分火爆。

▲在其他學生面前也不避諱施暴。（圖／翻攝自YouTube）



目前Jum和所屬班級的班主任都已經被校方開除，其他老師則是被處以留學查看和警告處分。校方表示，Jum在學校已經工作了近8年，一直以來都是為人師表、非常愛孩子的好老師，以前從來沒出現過這樣的情況，推測應該是因為她的母親這一個多月生重病，被家庭問題搞的太煩躁才會釀成大禍。

校方也透露，接下來會補償受害孩童家庭，邀請家長一同開會來商討如何能給孩子更安全的環境學習，並加強監控設施、更換班主任，也會讓心理醫生對孩子們進行心理治療。