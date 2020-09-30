亞塞拜然、亞美尼亞激戰第3日　已釀100死

▲亞塞拜然士兵。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社亞美尼亞葉里凡29日綜合外電報導

亞塞拜然與亞美尼亞為納哥諾卡拉巴克地區（Nagorny Karabakh）爆發的衝突，今天進入第3天激戰，兩國軍方都宣稱讓對方蒙受巨大損失。

亞塞拜然與亞美尼亞都是前蘇聯國家，數十年來為納哥諾卡拉巴克地區領土爭議陷入僵局，這兩個世仇27日爆發激烈衝突，世界各國領袖緊急呼籲雙方停火，但未獲理會。

聯合國安理會今天預計召開緊急會議，就納哥諾卡拉巴克地區軍事衝突升高進行商議。當地近日激烈戰鬥已導致近100人證實死亡。

亞美尼亞國防官員指出，納哥諾卡拉巴克地區分離主義分子在前線擊退亞塞拜然人攻勢，「敵方在人力上蒙受慘重損失」。

亞美尼亞國防部宣稱，自衝突爆發以來，亞塞拜然軍方蒙受巨大損失，將近50架無人機及4架直升機遭擊落，80輛戰車被摧毀。

▲亞塞拜然與亞美尼亞爭議區衝突最新畫面。（圖／路透）



亞塞拜然國防部官員則駁斥，亞美尼亞支持的分離主義部隊戰士已奪回失土的說法不實。分離主義戰士先前宣稱，已重新掌控27日在戰鬥中失去的該地區領土。

亞塞拜然國防部官員聲稱，今天凌晨持續「激烈戰鬥」，他們已擊退敵方的反攻行動，摧毀1個敵方機動縱隊及1個砲兵部隊，之後又摧毀敵方整個機動步兵團。

亞塞拜然官員表示，本身部隊「在菲祖利（Fizuli）繼續進攻，摧毀敵方4輛戰車、1輛裝甲車及擊殺10名部隊成員」。

亞美尼亞外交部表示，境內瓦爾代尼斯鎮（Vardenis）遭亞塞拜然砲擊，並遭1架無人機鎖定攻擊，導致1名平民今天喪生。這是雙方爆發衝突以來，亞美尼亞境內首名傷亡人員。